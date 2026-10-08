Ελαιοτριβείς Μεσσηνίας: Ενδεχόμενο αύξησης ελαιοτριβικού δικαιώματος

Το ενδεχόμενο αύξησης του ελαιοτριβικού δικαιώματος εξετάζουν ελαιοτριβείς της Μεσσηνίας, καθώς το αυξημένο κόστος λειτουργίας πιέζει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Αυτό αναφέρει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοτριβέων Μεσσηνίας Γιάννης Ηλιάδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Γαζούλη στο ertnews.gr.

Όπως επισημαίνει, αρκετοί επαγγελματίες θεωρούν ότι θα χρειαστεί να εξετάσουν αναπροσαρμογή του δικαιώματος, προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους και να αποφύγουν ζημιές στο τέλος της ελαιοκομικής περιόδου. Το θέμα της βιωσιμότητας των ελαιοτριβείων απασχολεί και την πρόσφατη γενική συνέλευση του Συνδέσμου, στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφεται μεγάλη συμμετοχή. Στο δημοσίευμα δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένο ύψος αύξησης.

Πρόσθετη επιβάρυνση αποτελεί, κατά τον κ. Ηλιάδη, η γραφειοκρατία για την παραλαβή και τη διακίνηση του ελαιοκάρπου και του ελαιολάδου. Όπως αναφέρει, η διαχείριση των παραστατικών απαιτεί επιπλέον προσωπικό, ενώ το ετήσιο κόστος μηχανοργάνωσης μπορεί πλέον να ξεπερνά τις 2.000 ευρώ ακόμη και για ένα μικρό ή μεσαίο ελαιοτριβείο, έναντι 350–400 ευρώ παλαιότερα.

Η συζήτηση για πιθανές αυξήσεις στο δικαίωμα ανοίγει σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης και για τους παραγωγούς. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου εκτιμά ότι οι σημερινές τιμές του ελαιολάδου δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής, ενώ αρκετοί ελαιοπαραγωγοί προσπαθούν να διαθέσουν αποθέματα της προηγούμενης χρονιάς για να εξασφαλίσουν χρήματα για τη νέα συγκομιδή.

Παράλληλα, επισημαίνει την έλλειψη εργατών γης και το υψηλό κόστος εργασίας, που επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η περιορισμένη ρευστότητα επηρεάζει ήδη τη φροντίδα των ελαιώνων, καθώς παραγωγοί περιορίζουν τις δαπάνες για τα λιπάσματα και τα υπόλοιπα εφόδια.

Ως προς τη νέα ελαιοκομική περίοδο, ο κ. Ηλιάδης εκτιμά ότι η παραγωγή θα είναι καλύτερη από την περσινή, χωρίς να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλή για το σύνολο της Μεσσηνίας. Η συγκομιδή αρχίζει στις πρώιμες περιοχές της Τριφυλίας, με θετικά πρώτα δείγματα ποιότητας και χαμηλές ακόμη αποδόσεις σε ελαιόλαδο. Η κύρια συγκομιδή αναμένεται από τα τέλη Οκτωβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου.