Ανησυχία για τις εξαγωγές ελιάς Καλαμών λόγω σημαντικών ποιοτικών προβλημάτων

Τον κίνδυνο να πληγεί περαιτέρω η εμπορική εικόνα της ελιάς Καλαμών στις διεθνείς αγορές επισημαίνει η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών – Τυποποιητών – Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ), καλώντας τους παραγωγούς να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του ελαιοκάρπου κατά τη συγκομιδή της νέας εσοδείας 2026/27.

Σε ανακοίνωσή της, που εκδόθηκε χθες Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, η ΠΕΜΕΤΕ επισημαίνει ότι η προηγούμενη εσοδεία της ποικιλίας Καλαμάτα/Καλαμών παρουσίασε σημαντικά ποιοτικά προβλήματα, κυρίως στον χρωματισμό του ελαιοκάρπου, καθώς και προσβολές από γλοιοσπόριο και δάκο.

Τα προβλήματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη διάθεση στις αγορές προϊόντος υποδεέστερης ποιότητας, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από εισαγωγείς και αγοραστές και επηρεάζοντας αρνητικά την εμπορική εικόνα της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς.

Ενόψει της έναρξης της νέας συγκομιδής, η Ένωση τονίζει ότι καθοριστική σημασία έχει η συλλογή του καρπού στο κατάλληλο στάδιο ωρίμασης. Η παρουσία άχρωμων και πράσινων καρπών υποβαθμίζει την ποιότητα του τελικού προϊόντος, επηρεάζοντας άμεσα την εμπορική αξία και την τιμή διάθεσής του.

Για τον περιορισμό των προβλημάτων, η ΠΕΜΕΤΕ ζητεί την εφαρμογή των ενδεδειγμένων καλλιεργητικών πρακτικών, την τήρηση των οδηγιών φυτοπροστασίας και την αυστηρή ποιοτική διαλογή του ελαιοκάρπου, ακόμη και με τη χρήση χρωματοδιαλογέων, πριν από την παράδοσή του στις μεταποιητικές μονάδες.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η επανάληψη των ποιοτικών προβλημάτων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πλήξει περαιτέρω την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος. Η κατάσταση επιβαρύνεται από τη δυσμενή διεθνή συγκυρία, τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, τους δασμούς των ΗΠΑ και τις υπόλοιπες εμπορικές προκλήσεις, που δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για τις εξαγωγές.

Η ΠΕΜΕΤΕ υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση υψηλής και σταθερής ποιότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των αγοραστών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς στις διεθνείς αγορές.

Τέλος, επισημαίνει ότι η προστασία της ποιότητας αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των εμπλεκομένων στον κλάδο, από τους παραγωγούς και τη συγκομιδή μέχρι τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και τους εξαγωγείς.