Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα δακοκτονίας στην Τριφυλία

Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στην Τριφυλία, με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) να προειδοποιεί τους ελαιοπαραγωγούς ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη του δάκου, αλλά και για την εμφάνιση μυκητολογικών ασθενειών, όπως το γλοιοσπόριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δακοκτονίας, την αποκλειστική ευθύνη για την αντιμετώπιση του δάκου στους ελαιώνες τους αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους πρόκειται να καθυστερήσουν τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη και την εξέλιξη του εντόμου.

Παράλληλα, η υπηρεσία επισημαίνει τον αυξημένο κίνδυνο προσβολών από γλοιοσπόριο, κυρίως σε ελαιώνες όπου επικρατούν συνθήκες υψηλής υγρασίας. Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται σε παραποτάμιες και παρόχθιες περιοχές, καθώς και σε ελαιοπερίβολα όπου έχουν ήδη εμφανιστεί αρχικά συμπτώματα προσβολής στον ελαιόκαρπο.

Η ΔΑΟΚ καλεί τους παραγωγούς να παρακολουθούν την κατάσταση των ελαιώνων τους και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να προχωρούν σε ψεκασμούς με κατάλληλα μυκητοκτόνα, σύμφωνα με τις συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των οδηγιών χρήσης των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, κυρίως όσον αφορά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και της συγκομιδής, καθώς και τη μέθοδο εφαρμογής, είτε πρόκειται για ψεκασμό κάλυψης είτε για δολωματικό ψεκασμό.

Η επισήμανση αφορά ιδιαίτερα τους ελαιοπαραγωγούς που προτίθενται να παράγουν ελαιόλαδο ΠΟΠ Μεσσηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνούν με τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας στα τηλέφωνα 2761361503 και 2761361501.