Ελαιοσυγκομιδή στην Τριφυλία: Με το βλέμμα στραμμένο σε τιμές και απόδοση

Οι πρώτες ελιές κορωνέικη ποικιλία, πέρα από της μαυρολιές, που ήδη σχεδόν έχουν μαζευτεί, ξεκίνησαν να μαζεύονται στη περιοχή περισσότερο θα λέγαμε δοκιμαστικά. Οι αποδόσεις στο ξεκίνημα φαίνεται να μην είναι ικανοποιητικές, καθώς από τους παραγωγούς τονίζεται ότι φέτος είναι μια χρονιά πιο όψιμη. Έτσι αρκετοί παραγωγοί μετά τις πρώτες δοκιμαστικές συγκομιδές σταματούν. Αυτό όμως που προβληματίζει τους παραγωγούς περισσότερο από οτιδήποτε είναι τα επίπεδα των τιμών, που όπως σημειώνουν, δείχνουν να διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα τη στιγμή που το κόστος καλλιέργειας έχει φτάσει στα ύψη.

Φέτος είναι μια χρονιά που οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει, τόσο από τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας, όσο και από ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, την κατατάσσουν ως μια από τις καλύτερες σε ύψος παραγωγής, καθώς αναμένεται να αγγίξει ή να ξεπεράσει τα ρεκόρ παραγωγής στους 29.000 τόνους. Ωστόσο αν οι τιμές κυμανθούν σε χαμηλά επίπεδα τα περιθώρια κέρδους για τους παραγωγούς είναι πολύ μικρά, καθώς έχει εκτοξευτεί το κόστος καλλιέργειας που έχει να κάνει με την ενέργεια, τα μεροκάματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βάλτας Δημήτρης Αντωνόπουλος τόνισε χαρακτηριστικά: «Ξεκίνησε η ελαιοκομική περίοδος, εμείς ξεκινάμε πιο αργά, καθώς δεν έχουμε μαυρολιά στη περιοχή μας, μόνο κορωνέικο. Ξεκίνησαν όμως οι πρώτοι να μαζεύουν, έχουμε βγάλει τα πρώτα λάδια, είναι χαμηλές οι αποδόσεις ακόμη. Για κορωνέικη έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα η συγκομιδή. Η περιοχή μας έχει καλή παραγωγή , σε σχέση με πέρυσι θα έχουμε μια αύξηση 20-30%, επίσης η ποιότητα είναι πολύ καλή δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σε ότι αφορά τις τιμές ακόμη δεν έχουμε κάνει πράξη για να ξέρουμε, από ότι ακούγεται όμως είναι περίπου στα 3,5 ευρώ και λίγο παραπάνω. Αυτές οι τιμές είναι καταστροφικές για τον παραγωγό, θα είναι η χειρότερη ελαιοκομική χρονιά. Αλλά και για τα ελαιοτριβεία και για όλους. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά με αυτές τις τιμές, αν δεν πάρουν λίγο προς τα πάνω, δεν μένει σε κανέναν τίποτα. Τα έξοδα είναι πάρα πολλά, από πετρέλαια, βενζίνη εργατικά, ενέργεια, όλα έχουν πάει στα ύψη».

Ο Νίκος Αθανασόπουλος, πρόεδρος του Αγροτικού Ελαιοπαραγωγικού Συνεταιρισμού «Ελαιώνας» στους Γαργαλιάνους σημείωσε: «Στη περιοχή μας έχει ξεκινήσει η ελαιοσυγκομιδή με τη μαυρολιά που στην περιοχή μας δεν είναι και πολλές όσο για τις υπόλοιπες περιμένει ακόμη ο κόσμος. Επειδή η χρονιά είναι όψιμη, εκτιμώ ότι κανονικά η συγκομιδή πρέπει να ξεκινήσει μετά τις 10 Νοεμβρίου. Τώρα αν κάποιοι πηγαίνουν από τώρα αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά και αυτοί σταματάνε, καθώς δεν υπάρχουν αποδόσεις με 5-6 κιλά το σακί δεν συμφέρει ούτε τον παραγωγό ούτε το ελαιοτριβείο. Δοκιμαστικά ξεκίνησαν αλλά λόγω των αποδόσεων σταματάνε. Η χρονιά μέχρι τώρα όπως έχει πάει είναι πολύ καλή σε ότι αφορά τη ποιότητα, καθώς δεν έχουμε προβλήματα. Οι τιμές είναι χαλιά –χαμηλές, και ούτε υπάρχει ενδιαφέρον καθώς αυτή τη στιγμή το λάδι που διατίθεται είναι από μαυρολιά. Με τιμές στα 3,5 ευρώ ποιος μπορεί να τα βγάλει πέρα, είναι πολύ μεγάλο το κόστος παραγωγής, εξαρτάται και πως καλλιεργεί ο καθένας».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών Αγγελής Κοροβίλας επισήμανε: «Στην περιοχή μας πάει να ξεκινήσει ο κόσμος δειλά – δειλά, αλλά δεν υπάρχουν αποδόσεις και έτσι θα πάει προς τα πίσω η συγκομιδή. Έχουν πάει κάποιοι παραγωγοί αλλά με αυτές τις αποδόσεις που είναι πολύ χαμηλές σταματάνε. Όσον αφορά τις τιμές ακόμη δεν υπάρχει τιμή για το φετινό λάδι δεν έχει γίνει κάποια πράξη στη περιοχή μας και δεν ξέρει κανείς. Πάντως από ότι ακούγεται οι τιμές θα είναι σε χαμηλά επίπεδα και αυτό σίγουρα προβληματίζει όλους τους ελαιοπαραγωγούς, όταν το κοστολόγιο είναι στα 3,4 και τα 4 ευρώ. Αν οι τιμές διαμορφωθούν σε αυτά τα επίπεδα πως θα τα βγάλει πέρα ο κόσμος;»