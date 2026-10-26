Στα 2,5 ευρώ η προκαταβολή στους παραγωγούς σταφίδας

Στα 2,5 ευρώ είναι η προκαταβολή της φετινής σταφίδας που δίνεται στους παραγωγούς της Μεσσηνίας, που έχουν παραδώσει το προϊόν τους στον συνεταιρισμό της Ενωσης.

Αυτή είναι η τιμή της προκαταβολής και στην Αιγιάλεια, που η σταφίδα είναι ΠΟΠ, με 10 λεπτά παραπάνω για τη μακιναρισμένη.

Από κει και πέρα, ανάλογα με την τιμή που θα πουληθεί το προϊόν, θα δοθούν κι επιπλέον χρήματα στους παραγωγούς ως εκκαθάριση.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος της Παναιγιαλείου Ενωσης Θανάσης Σωτηρόπουλος μας ενημέρωσε ότι “οι παραγωγοί συνεχίζουν να παραδίδουν τη σταφίδα τους και οι συνεταιριστικές οργανώσεις τούς δίνουν προκαταβολή” και σημείωσε: “Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν μας επιτρέπουν οι νόμοι. Εμείς στην Αιγιάλεια που το προϊόν είναι ΠΟΠ, δίνουμε 2,60 ευρώ για τη μακιναρισμένη και 2,50 για την αμακινάριστη”.

Ο κ. Σωτηρόπουλος κάλεσε τους παραγωγούς “να εμπιστευτούν τις συνεταιριστικές οργανώσεις, δεν θα χάσουν. Οι οργανώσεις ό,τι κέρδος βγάλουν, θα το μοιράσουν, θα το δώσουν στους παραγωγούς. Κάνουμε αυτό που πρέπει”.

Ακόμα, κάλεσε τους παραγωγούς να παραδώσουν τη σταφίδα, “γιατί η αγορά ζητάει προϊόν και οι συνεταιριστικές οργανώσεις πρέπει να έχουν για να δώσουν. Και να φτιάχνουν καλά τη σταφίδα, να προσέχουν την ποιότητα, για να μην χάσουμε αγορές”.

Ο πρόεδρος της Παναιγιαλείου επισήμανε πως “είναι πολύ ακριβό το κόστος, το ενεργειακό και το εργατικό” και τόνισε ότι είναι μοναδικό προϊόν η σταφίδα και δεν πρέπει να την χάσουμε”.

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι η συγκέντρωση της σταφίδας δεν έχει ολοκληρωθεί στην Αιγιάλεια. Είναι στα αλώνια αρκετές σταφίδες”.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Μεσσηνίας Παύλος Χριστόπουλος μας ενημέρωσε ότι η οργάνωση δίνει “2,5 ευρώ προκαταβολή και στη συνέχεια ό,τι καθαρίσει, θα δοθεί στους παραγωγούς”. Παρατήρησε πως “ό,τι παραπάνω χρήματα εξασφαλίσουμε με την πώληση, θα πάνε στους παραγωγούς”.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Μεσσηνίας ανέφερε, ακόμα, ότι κάποιοι παραγωγοί κρατούν τη σταφίδα στις αποθήκες τους, περιμένοντας μήπως ανέβει η τιμή, για να πάρουν περισσότερα χρήματα.

Γ.Σ.