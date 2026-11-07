Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας: “Η κυβέρνηση θέλει στον πρωτογενή τομέα τους εφοπλιστές και τα καρτέλ”

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη επικρίνει δριμύτατα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, εκτιμώντας ότι η επίσκεψή του στο νομό αποδεικνύει ότι “η κυβέρνηση θέλει στον πρωτογενή τομέα, τους εφοπλιστές και τα καρτέλ που θησαυρίζουν στις πλάτες των αγροτών και του ελληνικού λαού”.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει την απελπιστική κατάσταση στην ελαιοπαραγωγή, δηλώνει ότι δεν θα ανεχθούν το ξεκλήρισμά τους και απαιτεί την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους και την ουσιαστική στήριξη των αγροτών, ώστε να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα προϊόντα τους.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας αναφέρει:

“«Αυτό είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα», «πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας σε τρόφιμα, ειδικά σε προϊόντα στα οποία παραμένουμε, δυστυχώς, εισαγωγικοί» και «έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες να ενθαρρύνουμε συνολικά τους παραγωγούς να επενδύσουν σε θερμοκήπια».

Αυτά ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην υδροπονική μονάδα παραγωγής ντομάτας στην περιοχή του Μελιγαλά, μια μονάδα που κατασκευάζεται και με χρήματα

του ελληνικού κράτους για λογαριασμό εφοπλιστή. Πρόκειται για μια περιοχή που έχει πληγεί από την ευλογιά των προβάτων και, όπως και σε ολόκληρη την χώρα, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Τι σκοπεύουν να κάνουν γι’ αυτά τα ζητήματα ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του;

Δύο μέρες πριν από την επίσκεψη, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, μαζί με την Ομοσπονδία Αργολίδας και εκπροσώπους άλλων περιοχών της Πελοποννήσου, βρέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ζητώντας ψήφισμα στήριξης των αιτημάτων μας για την απελπιστική κατάσταση στην ελαιοπαραγωγή. Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με τιμές κάτω του κόστους παραγωγής, ενώ και φέτος οι ενισχύσεις δεν έχουν καταβληθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό των αγροτών. Τι σκοπεύουν να κάνουν γι’ αυτά ο πρωθυπουργός και η περιφερειακή αρχή;

Την ίδια στιγμή αγρότες σε όλη την χώρα δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν εξαιτίας του δυσβάσταχτου κόστους, τα χρήματα όμως του ΟΠΕΚΕΠΕ που ανήκουν στους αγρότες, εξακολουθούν να αγνοούνται και η κυβέρνηση δεν φαίνεται να κάνει το παραμικρό.

Η επίσκεψη αυτή αποδεικνύει περίτρανα ποιους θέλει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα: τους εφοπλιστές και τα καρτέλ που θησαυρίζουν στις πλάτες των αγροτών και του ελληνικού λαού.

Εμείς τους διαμηνύουμε ότι δεν θα ανεχτούμε το ξεκλήρισμά μας. Δεν θα γίνουμε τα θύματα μιας πολιτικής που στηρίζει τους λίγους και εγκαταλείπει όσους παράγουν τον πλούτο αυτού του τόπου”.

Η Ομοσπονδία απαιτεί “την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων μας και ουσιαστική στήριξη των αγροτών, ώστε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τα προϊόντα μας” και καταλήγει: “Ο αγώνας μας δεν σταματήσει και θα δυναμώσει μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Θα τα πούμε στους δρόμους”.