Νέα παράταση για επιδοτήσεις - Δηλώσεις ΟΣΔΕ έως τις 17 Νοεμβρίου

Παράταση μέχρι την Τρίτη 17 Νοεμβρίου δόθηκε στην προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Στόχος είναι να δοθεί πρόσθετος χρόνος στους παραγωγούς για την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, χωρίς να επηρεαστεί ο προγραμματισμός καταβολής της προκαταβολής των αγροτικών ενισχύσεων στις 30 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι παραγωγοί και οι φορείς υποβολής αιτήσεων καλούνται να δώσουν προτεραιότητα στην καταχώριση του ζωικού κεφαλαίου και στην ολοκλήρωση των αιτήσεων που αφορούν τη βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, τη βιολογική γεωργία, τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και την παρέμβαση «Κομφούζιο». Ειδική προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ισχύει για τους δικαιούχους των παρεμβάσεων βιολογικής γεωργίας και διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέχρι τότε να έχουν καταχωρίσει τα απαιτούμενα στοιχεία και να έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις τους, προκειμένου να μπορούν να συμπεριληφθούν στην προγραμματισμένη προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι της παρέμβασης για τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών πρέπει να ολοκληρώσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου τους μέχρι αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι χωρίς την απογραφή δεν θα είναι δυνατή η καταβολή της συγκεκριμένης προκαταβολής. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των στοιχείων σχεδόν 3.100 κτηνοτρόφων, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοινώθηκε την Τρίτη, η πίστωση των σχετικών ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων αναμενόταν να ολοκληρωθεί χθες.