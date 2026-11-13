Δύσκολες οικονομικές συνθήκες στη Μεσσηνία: Κάτω από 3,50 ευρώ η τιμή του ελαιόλαδου

Κάτω από τα 3,50 ευρώ το κιλό διαμορφώνονται οι τιμές παραγωγού για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο στη Μεσσηνία, ενώ πτωτικές τάσεις καταγράφονται και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία της τοπικής αγοράς, οι τιμές στη Μεσσηνία κυμαίνονταν την προηγούμενη εβδομάδα από 3 έως 3,30 ευρώ το κιλό, ενώ η τελευταία δημοσιευμένη τιμή του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Μουζακίου ήταν 3,40 ευρώ στις 3 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Oleista στις 12 Νοεμβρίου, η μέση ελληνική τιμή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου διαμορφώνεται στα 3,33 ευρώ το κιλό, έναντι 3,17 ευρώ στην Ισπανία και 5,18 ευρώ στην Ιταλία. Οι τιμές αποτελούν ενδεικτικούς μέσους όρους των αντίστοιχων αγορών.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Στη Λακωνία, σύμφωνα με το ΣΕΔΗΚ ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μολάων–Πακίων ανακοίνωσε στις 10 Νοεμβρίου τιμή 3,15 ευρώ το κιλό, έναντι 3,25 ευρώ στις 3 Νοεμβρίου, σημειώνοντας μείωση 3,08%. Στη Σπάρτη, το ελαιοτριβείο Σκούρας μείωσε την τιμή από 3,40 σε 3,20 ευρώ μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ στις 20 Οκτωβρίου είχε ανακοινώσει 3,70 ευρώ.

Στο Αίγιο, η επιχείρηση Αγγελακόπουλος διατήρησε την τιμή στα 3,40 ευρώ το κιλό για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα. Στη Λακωνία, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων είχε ανακοινώσει 3,80 ευρώ στις 3 Νοεμβρίου, χωρίς νεότερη καταγραφή. Η τελευταία ανακοινωμένη τιμή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παλαιοπαναγιάς ήταν 3,60 ευρώ, ενώ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αιγιών 3,30 ευρώ.

Στην Κέρκυρα, η επιχείρηση Λούβρος & Σία διατήρησε σταθερή την τιμή στα 3,20 ευρώ το κιλό.

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, σύμφνα πάντα με το ΣΕΔΗΚ η Ένωση Σελίνου διατηρεί σταθερή τιμή 3,60 ευρώ το κιλό, ενώ στον Τυμπάκι Ηρακλείου η επιχείρηση Αφοί Κυδωνάκη μείωσε την τιμή από 3,60 σε 3,40 ευρώ, δηλαδή κατά 5,56%.

Στο Κολυμπάρι Χανίων, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χανίων είχε ανακοινώσει τιμή 3,40 ευρώ στις 27 Οκτωβρίου, χωρίς νεότερη καταγραφή. Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς που περιλαμβάνονται στον πίνακα δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσφατες τιμές.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ

Στην Ιταλία, οι τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στην αγορά του Μπάρι κυμαίνονται από 5 έως 5,25 ευρώ το κιλό, ενώ στην Καλαβρία παραμένουν κοντά στα 5 ευρώ. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για τη φετινή ιταλική παραγωγή αναθεωρούνται προς τα κάτω, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η καθυστέρηση της συγκομιδής ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή στους 230.000–250.000 τόνους, έναντι αρχικής πρόβλεψης 280.000 τόνων.

Ωστόσο, τα ιταλικά αποθέματα ελαιολάδου στις 31 Οκτωβρίου ανέρχονταν σε 194.539 τόνους, αυξημένα κατά 40% σε σύγκριση με πέρυσι. Από αυτά, 88.407 τόνοι ήταν ιταλικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ποσότητα αυξημένη κατά 79,9%. Τα υψηλά αποθέματα ενδέχεται να περιορίσουν την ανάγκη εισαγωγών ελληνικού χύμα ελαιολάδου.

Στην Ισπανία, η μέση τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στην Ανδαλουσία αυξήθηκε από 3,10 σε 3,20 ευρώ το κιλό στις 10 Νοεμβρίου. Η άνοδος καταγράφεται μετά την ανακοίνωση του μέτρου προσωρινής απόσυρσης του 12% της παραγωγής από την αγορά.

Η ισπανική παραγωγή ξεκίνησε δυναμικά, καθώς τον Οκτώβριο έφτασε τους 70.530 τόνους, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό για τον συγκεκριμένο μήνα. Τα αποθέματα στο τέλος Οκτωβρίου υπολογίζονταν σε περίπου 307.000 τόνους, ενώ οι εκροές στην αγορά ανήλθαν σε 126.000 τόνους.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με αντικρουόμενες διεθνείς τάσεις. Η πιθανή μείωση της ιταλικής παραγωγής και η ισπανική απόσυρση μπορούν να στηρίξουν τις τιμές, αλλά τα αυξημένα αποθέματα και η μεγάλη ισπανική παραγωγή εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις. Για τους Μεσσήνιους ελαιοπαραγωγούς, το κρίσιμο ζήτημα παραμένει η σχέση της τιμής πώλησης με το κόστος συγκομιδής και παραγωγής.