Υιοθετώντας μια ελιά στην Κορώνη: Ο Σπύρος Αγγελόπουλος στην «Ε» για το Klaraki και την οικογενειακή ιστορία πίσω από την ιδέα

Μια νέα ελιά στην Κορώνη μπορεί να γίνει δώρο, να κρατήσει ζωντανή μια ανάμνηση ή να αποτελέσει την αφορμή για ένα ταξίδι στη Μεσσηνία.

Αυτή είναι η ιδέα πίσω από το Klaraki, το εγχείρημα του 38χρονου Σπύρου Αγγελόπουλου, που δίνει σε ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό τη δυνατότητα να «υιοθετήσουν» συμβολικά ένα δέντρο στον οικογενειακό του ελαιώνα.

Με περισσότερα από 10 χρόνια επαγγελματικής πορείας στην πληροφορική και δεσμούς με το Χαρακοπιό και τη Χρυσοκελλαριά, ο ίδιος αποφάσισε να συνδέσει την τεχνογνωσία του με τη δουλειά των γονιών του, του Γιώργου και της Άννας. Αφετηρία ήταν η επιθυμία να ξαναζωντανέψει ένα παρατημένο χωράφι και να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα το λάδι της οικογένειας, που μέχρι σήμερα πωλούνταν χύμα σε εμπόρους. Οι νέες ελιές προγραμματίζεται να φυτευτούν τον Ιανουάριο του 2027, ενώ οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθούν την ανάπτυξή τους και, εφόσον το επιλέξουν, να παραλαμβάνουν λάδι από την οικογενειακή παραγωγή.

Ο Σπύρος Αγγελόπουλος μίλησε στην «Ε» για τη δημιουργία του Klaraki, την ανταπόκριση από διαφορετικές χώρες και τις προσωπικές ιστορίες πίσω από τις πρώτες υιοθεσίες. Παράλληλα, εξηγεί πώς φιλοδοξεί μια ελιά να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά στον παραγωγό και να τους συστήσει τον τόπο του.

-Πώς γεννήθηκε η ιδέα του Klaraki; Τι σας έκανε να μετατρέψετε τον οικογενειακό ελαιώνα σε μια πρωτότυπη εμπειρία υιοθεσίας ελιάς;

Όλα ξεκίνησαν από ένα χωράφι που είχαμε παρατημένο. Ήθελα να φυτέψω καινούργιες ελιές και να το ξαναζωντανέψω. Παράλληλα, με απογοήτευαν πάντα οι χαμηλές τιμές του λαδιού. Ένα τόσο εξαιρετικό προϊόν, με τόσο κόπο από πίσω, καταλήγει στους εμπόρους φτηνά και απρόσωπα, και δεν μαθαίνεις ποτέ σε ποιον έφτασε. Ήθελα να ξέρω ότι το λάδι μας φτάνει σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Από τον παραγωγό κατευθείαν στον άνθρωπο, οπουδήποτε στον κόσμο. Από αυτές τις δύο σκέψεις γεννήθηκε το Klaraki. Κάποιος υιοθετεί μια νέα ελιά στο χωράφι μας, εμείς τη φυτεύουμε και τη φροντίζουμε, και εκείνος γίνεται κομμάτι της ιστορίας του ελαιώνα μας.

-Τι σημαίνει για εσάς ο ελαιώνας της οικογένειάς σας στην Κορώνη; Πώς επηρέασαν οι γονείς σας και η σχέση τους με την ελαιοπαραγωγή τη δημιουργία αυτού του εγχειρήματος;

Ο ελαιώνας είναι η οικογένειά μας. Οι γονείς μου μαζεύουν ελιές σε αυτά τα χωράφια από τότε που ήταν παιδιά. Σήμερα μένουν κι εκείνοι στην Αθήνα, αλλά κατεβαίνουν συχνά στο χωριό για να φροντίσουν τα δέντρα και να βγάλουν το λάδι, όπως έκαναν πάντα. Ξέρω πόση δουλειά κρύβεται πίσω από κάθε κιλό λάδι, και το Klaraki είναι ο τρόπος μου να τη δείξω στον κόσμο. Χωρίς τους γονείς μου δεν θα υπήρχε. Εκείνοι είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές: φροντίζουν τα δέντρα, κι εγώ προσπαθώ να φέρω κοντά τους ανθρώπους που θα τα αγαπήσουν.

-Πώς λειτουργεί στην πράξη η υιοθεσία μιας ελιάς; Τι αποκτά κάποιος που συμμετέχει και πώς μπορεί να παρακολουθεί την ανάπτυξη του δικού του δέντρου;

Μέσα από το klaraki.com, μπορεί κανείς να υιοθετήσει συμβολικά μια νεαρή ελιά της ποικιλίας Κορωνέικη. Τον Ιανουάριο του 2027 τη φυτεύουμε στο χωράφι μας στην Κορώνη, με ένα ταμπελάκι με το όνομα που θα διαλέξει. Παίρνει πιστοποιητικό υιοθεσίας με τις συντεταγμένες GPS του δέντρου και τη δική του σελίδα στο site, το «Find my tree». Εκεί ανεβάζουμε φωτογραφίες και νέα από τον ελαιώνα σε κάθε εποχή, ώστε να βλέπει το δέντρο του να μεγαλώνει από όπου κι αν βρίσκεται. Η υιοθεσία είναι συμβολική: το δέντρο μένει στον ελαιώνα μας και το φροντίζουμε εμείς. Όποιος θέλει, παίρνει και λάδι από τη σοδειά της οικογένειας, σε τενεκεδάκια που φτάνουν στην πόρτα του. Και φυσικά μπορεί να έρθει να δει το δέντρο του από κοντά. Η υιοθεσία ξεκινά από 29 ευρώ για τρία χρόνια, και πολλοί την κάνουν δώρο σε κάποιον αγαπημένο.

Το Klaraki έχει ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον από διαφορετικές χώρες. Πώς ήταν η ανταπόκριση τις πρώτες ημέρες και ποια ιστορία υιοθεσίας σάς έχει συγκινήσει περισσότερο μέχρι σήμερα;

Το ενδιαφέρον ξεκίνησε πριν καν ανοίξει το site. Όταν μοιράστηκα την ιδέα στο διαδίκτυο, πολλοί άνθρωποι, κυρίως από την Αμερική, ενθουσιάστηκαν και γράφτηκαν στη λίστα αναμονής. Η πρώτη μας πελάτισσα ήταν μία από αυτούς: είχε δει την ιδέα μήνες πριν και περίμενε να ανοίξουμε. Ανοίξαμε πριν από λίγες μέρες και κάθε μέρα λαμβάνω μηνύματα, για υιοθεσίες αλλά και για συνεργασίες στο εξωτερικό. Αυτό που δεν περίμενα ήταν το ενδιαφέρον από την Ελλάδα. Πολλοί το είδαν σαν ένα όμορφο δώρο για τους δικούς τους ανθρώπους. Η ιστορία που με συγκίνησε περισσότερο είναι ενός γιου που υιοθέτησε ένα δέντρο στη μνήμη του πατέρα του, τον οποίο έχασε πολύ πρόσφατα. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι το Klaraki δεν είναι μόνο λάδι. Ένα δέντρο που μεγαλώνει μπορεί να κρατήσει ζωντανή μια ανάμνηση.

-Σε μια εποχή που οι καταναλωτές αναζητούν αυθεντικότητα και σύνδεση με τον τόπο παραγωγής, τι πιστεύετε ότι κάνει το Klaraki ξεχωριστό; Πώς μπορεί μια τέτοια πρωτοβουλία να αναδείξει την ελληνική ελιά και τη Μεσσηνία στο εξωτερικό;

Ο κόσμος αναζητά την αυθεντικότητα. Θέλει να ξέρει από πού έρχεται αυτό που τρώει και ποιος το έφτιαξε. Πιστεύω ότι αυτό που ενθουσιάζει περισσότερο είναι η σύνδεση με μια πραγματική οικογένεια αγροτών. Δεν αγοράζεις απλώς λάδι, ξέρεις τα ονόματα των ανθρώπων που φρόντισαν τα δέντρα. Ένας ακόμα σκοπός του Klaraki είναι να αναδείξει τον τόπο μας. Τα χωριά της Κορώνης και γενικά η Μεσσηνία έχουν πολλά να δείξουν και πιστεύω ότι δεν έχουν αναδειχθεί όσο τους αξίζει. Όταν ένας ξένος έρθει και δει από κοντά το δέντρο του να μεγαλώνει, με το ταμπελάκι του μπροστά, θα γνωρίσει μαζί και τον τόπο, τη θάλασσα, τους ανθρώπους. Και θα θέλει να ξανάρθει. Έτσι μια ελιά γίνεται η αφορμή για να ανακαλύψει κάποιος τη Μεσσηνία.

-Ποιο είναι το όραμά σας για το μέλλον που μπορεί να έχει το Klaraki; Θα θέλατε η πρωτοβουλία να εξελιχθεί σε μια εμπειρία που θα φέρνει επισκέπτες από όλο τον κόσμο στην Κορώνη και πιο κοντά στην ελληνική παράδοση;

Έχω μεγάλα όνειρα για το Klaraki. Θα ήθελα να γίνει μια εμπειρία που φέρνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο στην Κορώνη, για να δουν το δέντρο τους και να γνωρίσουν τα χωριά μας. Το μεγαλύτερο όνειρο όμως είναι να μη μείνει μόνο σε εμάς. Θα ήθελα το Klaraki να στηρίξει και άλλες οικογένειες αγροτών που μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία, ώστε όλοι μαζί να προσφέρουμε κάτι αυθεντικό και όμορφο, και το λάδι μας να παίρνει την αξία που του αξίζει. Θα το χτίσουμε βήμα βήμα. Πρώτα θέλουμε οι πρώτοι άνθρωποι που υιοθέτησαν ένα δέντρο να ζήσουν μια υπέροχη εμπειρία, και από εκεί θα έρθουν και τα υπόλοιπα.