Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών: “Ο πρωτογενής τομέας καταρρέει,τέρμα η κοροϊδία”

“Ως εδώ! Ο πρωτογενής τομέας καταρρέει – Τέρμα η κοροϊδία και η ανευθυνότητα”, τονίζει το Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών, σε ανακοίνωσή του, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία του.

Επισημαίνει ότι “η ελαιοκομική περίοδος εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές «κοκτέιλ» απόλυτης καταστροφής για τους παραγωγούς και παρατηρεί πως “το Υπουργείο Γεωργίας είναι απλά άφαντο. Οι πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες ζουν στον δικό τους κόσμο, στον αυτόματο πιλότο, αδιάφοροι για την επιβίωση του λαού. Ακούστε το καλά: Χώρα χωρίς πρωτογενή παραγωγή παύει να υφίσταται”.

Αναλυτικά, το Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών σημειώνει: “Με την παρούσα επιστολή, δεν έρχεστε απλώς αντιμέτωποι με μια υπενθύμιση, αλλά με την ωμή και σκληρή πραγματικότητα: η ελαιοκομική περίοδος έχει ξεκινήσει στην Τριφυλία και σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές «κοκτέιλ» απόλυτης καταστροφής για τους παραγωγούς.

Η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής. Σας το ξεκαθαρίζουμε ευθέως: Έλλειψη εργατών γης που αφήνει τα χωράφια ασυγκόμιστα. Υπέρογκος κόφτης και κόστος παραγωγής, μαζί με τους εξοντωτικούς λογαριασμούς ρεύματος και ενέργειας. Αύξηση δικαιώματος από τα ελαιοτριβεία λόγω της ακριβής ενέργειας. Εμπαιγμός και καθυστερήσεις με τη μη έγκριση ολοκλήρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τιμές παραγωγού εξευτελιστικές, πολύ κάτω από το πραγματικό κόστος παραγωγής. Ανεξέλεγκτες εισαγωγές από τρίτες χώρες, την ώρα που εμάς μας πνίγετε με τα αντισυνταγματικά και παράλογα «στοπ» και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους νέους είναι ο τραγικός απολογισμός των πολιτικών σας. Σας είχαμε προειδοποιήσει πολλές φορές για το τι έρχεται, αλλά επιλέξατε την τακτική της στρουθοκαμηλίας. Κανείς δεν άκουσε, κανείς δεν έδωσε σημασία, γιατί οι βολικές σας δικαιολογίες περισσεύουν. Η αγροτική οικονομία της χώρας βρίσκεται σε τροχιά ελεύθερης πτώσης χωρίς επιστροφή, και εσείς το παίζετε «αδιάφοροι» στα γραφεία σας.

Το υπουργείο Γεωργίας είναι απλά άφαντο. Οι πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες ζουν στον δικό τους κόσμο, στον αυτόματο πιλότο, αδιάφοροι για την επιβίωση του λαού. Καμία φωνή αντίστασης στο Κοινοβούλιο, κανένας απολύτως σχεδιασμός. Τι περιμένετε; Να παραδώσουμε τις περιουσίες μας; Φαίνεται πως μας θέλετε δούλους στην ίδια μας τη γη!

Ακούστε το καλά: Χώρα χωρίς πρωτογενή παραγωγή παύει να υφίσταται. Σας χτυπάμε την καμπάνα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Εσείς πληρώνεστε για να βρίσκετε λύσεις ουσίας στα προβλήματα της αγροτιάς και όχι να κρυφτείτε πίσω από δικαιολογίες. Αν υπάρχει έστω και ένας αρμόδιος με φιλότιμο, ας αφήσει τις καρέκλες του και ας προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Η ανοχή μας τελείωσε”.