Εως 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για αγροτικές επιδοτήσεις - Νέα παράταση από την ΑΑΔΕ

Παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, ενώ οι παραγωγοί που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις ή τις τροποποιήσεις τους έως την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Τις νέες προθεσμίες ανακοίνωσε χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ύστερα από απόφαση του διοικητή της Γιώργου Πιτσιλή, προβλέποντας παράλληλα τη δυνατότητα απλουστευμένης υποβολής για συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου αφορά νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης.

Για την προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου ισχύουν ειδικότερες προθεσμίες. Συγκεκριμένα, για τη Βιολογική γεωργία και τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών τα στοιχεία πρέπει να καταχωριστούν έως αύριο, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ενώ για το Ζωικό κεφάλαιο και το Κομφούζιο έως την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Οι αιτήσεις και οι τροποποιήσεις που θα υποβληθούν από τις 20 έως τις 30 Νοεμβρίου θα ληφθούν υπόψη στις πληρωμές του Δεκεμβρίου. Το ίδιο ισχύει για τροποποιήσεις αιτήσεων που είχαν υποβληθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου και για τις οποίες έχουν ήδη καταβληθεί προκαταβολές ενισχύσεων.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η ΑΑΔΕ θεσπίζει επίσης τη διαδικασία ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής, προκειμένου να διευκολυνθούν οι παραγωγοί που είχαν υποβάλει αίτηση το 2025, αλλά δεν είχαν υποβάλει νέα αίτηση έως τις 14 Νοεμβρίου 2026.

Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί μπορούν έως τις 19 Νοεμβρίου να ελέγξουν και να επικαιροποιήσουν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία τους, να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία και να υποβάλουν οριστικά την απλουστευμένη αίτηση, βάσει της οποίας θα υπολογιστεί η προκαταβολή.

Ωστόσο, υποχρεούνται έως τις 30 Νοεμβρίου να υποβάλουν τροποποίηση με όλα τα στοιχεία και τους ελέγχους της πλήρους αίτησης, ακόμη και αν δεν υπάρχουν αλλαγές.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της τροποποίησης, δεν θα καταβληθεί περαιτέρω ενίσχυση, ενώ η προκαταβολή θα συμψηφιστεί ή θα ανακτηθεί. Η απλουστευμένη διαδικασία δεν αφορά παραγωγούς που συμμετέχουν και σε παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Τέλος, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αίτηση πρέπει να ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους παραγωγούς και τους φορείς υποβολής να τηρήσουν τις καταληκτικές ημερομηνίες, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση aade.gr/myagro.