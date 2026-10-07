Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου: 9 προτάσεις για πρόσβαση μικρών επιχειρήσεων σε πόρους

Το ΟΕΕ Πελοποννήσου επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος των μικρών επιχειρήσεων, παρότι διαθέτει υγιή δραστηριότητα, θέσεις εργασίας και προοπτικές βιωσιμότητας, παραμένει αποκλεισμένο από τον τραπεζικό δανεισμό εξαιτίας των αυστηρών πιστοδοτικών κριτηρίων και της έλλειψης εμπράγματων εξασφαλίσεων. Εκφράζει παράλληλα τον προβληματισμό ότι, εφόσον οι νέοι πόροι διατεθούν με τα ίδια τραπεζικά κριτήρια, μπορεί να χρηματοδοτηθούν κυρίως επιχειρήσεις που ήδη έχουν πρόσβαση στον δανεισμό.

Το Περιφερειακό Τμήμα χαιρετίζει τη μεταφορά 1,5 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία μέσω της μόχλευσης του τραπεζικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε χρηματοδοτήσεις έως 5 δισ. ευρώ.

Οι εννέα προτάσεις

Συγκεκριμένα, το ΟΕΕ Πελοποννήσου προτείνει:

1. Προτεραιότητα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό.

2. Μείωση των απαιτούμενων εγγυήσεων, εμπράγματων και προσωπικών, με αξιοποίηση της δημόσιας εγγύησης.

3. Δημιουργία ειδικού υπο-χαρτοφυλακίου για βιώσιμες επιχειρήσεις που απορρίπτονται από τις τράπεζες λόγω έλλειψης εξασφαλίσεων.

4. Αξιολόγηση με βάση τις τρέχουσες ταμειακές ροές και τη συνέπεια της επιχείρησης και όχι μόνο με βάση τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία.

5. Στοχευμένη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, ώστε να διασφαλίζονται η καθημερινή ρευστότητα και η απασχόληση.

6. Ταχεία και απλουστευμένη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για την απάντησή τους.

7. Δυνατότητα επανεξέτασης των αιτήσεων που απορρίπτονται κυρίως εξαιτίας των απαιτούμενων εγγυήσεων.

8. Ισόρροπη περιφερειακή κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων, ώστε οι τοπικές οικονομίες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στα νέα προγράμματα.

9. Συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στοιχείων για τον αριθμό των εγκρίσεων, τους λόγους απόρριψης των αιτήσεων και τη γεωγραφική κατανομή των χρηματοδοτήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια.

Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του ΟΕΕ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τα αρμόδια όργανα για τη διαμόρφωση του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου, με στόχο, όπως αναφέρει, το μεγαλύτερο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την περιφέρεια και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.