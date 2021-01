Οικοενέργεια Α.Ε.: "Πάνω από 600.000 ευρώ σε ειδική αντιρρυπαντική τεχνολογία - Λειτουργούμε τηρώντας την περιβαλλοντική νομοθεσία"

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

"Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών σκόνης από τις καμινάδες των πυρηνελαιουργείων και επειδή αναφέρθηκε και η εταιρεία μας ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ, θα θέλαμε να ανακοινώσουμε τα εξής:

Για την ελαχιστοποίηση της εκπομπής σκόνης από τις καμινάδες μας, επενδύσαμε άνω των 600.000 € σε ειδική αντιρρυπαντική τεχνολογία χωρίς καμία κρατική ενίσχυση.

Συγκεκριμένα εγκαταστήσαμε 4 νέα inox κυκλωνικά φίλτρα, βάρους 9 τόνων το κάθε ένα, μελετημένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις αυστηρότερες Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (Reference Document of Best Available Techniques – FDM).

Βελτιώσαμε τους βιομηχανικούς καυστήρες μας και τροποποιήσαμε τα ξηραντήρια μας για την ελαχιστοποίηση της εκπομπής στερεών και ακαύστων σωματιδίων.

Από το 2019 μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020 διενεργήθηκαν 8 μετρήσεις εκπομπής σκόνης από τις καμινάδες μας. Η εταιρεία που διενήργησε τις μετρήσεις ήταν διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και ήταν η ίδια που επί χρόνια χρησιμοποιούσε και η Π.Ε. Μεσσηνίας για αντίστοιχες μετρήσεις.

Όλες (και οι 8 μετρήσεις) έγιναν στο σημείο που υποδεικνύεται από την Ελληνική Νομοθεσία, και έδωσαν αποτελέσματα εντός νομίμων ορίων και μάλιστα πολύ πιο κάτω. Για τη μία και μοναδική μέτρηση που διενεργήθηκε στις 10/2/2020 από μία νεοεμφανισθείσα εταιρεία μετρήσεων, σύμφωνα με την οποία δήθεν υπερβήκαμε το όριο, προσφύγαμε αρμοδίως στο ΕΣΥΔ.

Το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το με α.π. 4763/8.12.2020 έγγραφο του, απεφάνθη ότι η ανωτέρω μέτρηση «πάσχει ακυρότητας στο σύνολό της» διότι δεν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Από τα ανωτέρω συνάγεται μετά βεβαιότητας ότι η εταιρεία μας ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ λειτουργεί τηρώντας τη περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η εταιρεία μας, λειτουργεί συνεχώς επί 21 χρόνια, εγκατεστημένη σε θεσμοθετημένη Βιομηχανική Περιοχή κατάλληλη για πυρηνελαιουργεία με υπόδειξη του κράτους. Ωστόσο, σεβόμενη τις διαμαρτυρίες ορισμένων πολιτών για την (οπτική κυρίως) όχληση που προκαλείται από τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων έχει επανειλημμένα προτείνει το εξής:

Να ορισθεί από το κράτος μια ειδική βιομηχανική περιοχή για πυρηνελαιουργεία, μακριά από κατοικημένες περιοχές ώστε τα πυρηνελαιουργεία να μετεγκαταστήσουν εκεί τα ξηραντήριά τους και να λειτουργούν απρόσκοπτα.

Η πρόταση μας αυτή έχει και επισήμως κατατεθεί προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας με τα με α.π. 4275/28.12.2016 και 259/24.1.2020 έγγραφά μας.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τέλος ότι ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ έχει δηλώσει, πως αν του ανατεθεί σχετική μελέτη, μπορεί να βρει μια τέτοια περιοχή.

Αναμένοντας την υλοποίηση της πρότασής μας, θα συνεχίσουμε να έχουμε στη κορυφή των προτεραιοτήτων μας τις επενδύσεις σε φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες".