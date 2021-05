Μεγάλη ζήτηση κατοικιών στην Costa Navarino - Τα επόμενα πλάνα

Αυτό τονίζει η στήλη dark room της ιστοσελίδας newmoney.gr προσθέτοντας ότι η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου νιώθει δικαιωμένη από τις νέες τάσεις στον high income τουρισμό που επέβαλε η πανδημία, επειδή είναι ένας τομέας στον οποίο έχει ποντάρει πολλά ο όμιλος, όπως φαίνεται από το success story των Costa Navarino Residences και των πιο προσιτών διαμερισμάτων The Residences at The Westin Resort Costa Navarino.

Σύμφωνα με την ίδια στήλη "πριν από λίγες μέρες το Δ.Σ. της ΤΕΜΕΣ αποφάσισε να ξεκινήσει τάχιστα την κατασκευή της επόμενης «φουρνιάς» βιλών και μάλιστα με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας. Πρόκειται για το σχέδιο που είχε ανακοινωθεί πέρυσι τον Ιούνιο και αφορά τη νέα γειτονιά Rolling Greens, η οποία θα περιλαμβάνει 42 πολυτελείς βίλες, μαζί βέβαια με τα συνοδευτικά έργα υποδομής κοινόχρηστων χώρων και πρόσβασης σε δίκτυα οργανισμών κοινής ωφελείας. Οι βίλες θα αναπτυχθούν εντός του συνολικής έκτασης 1.300 στρεμμάτων Navarino Dunes, στην περιοχή του Ρωμανού, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου. Στη γειτονιά Rolling Greens θα δημιουργηθούν βίλες 7 αρχιτεκτονικών τύπων, εμβαδού 235-295 τ.μ., με 3-4 υπνοδωμάτια σε περιβάλλοντα χώρο από 700 τ.μ έως 1.300 τ.μ. και με τιμή εκκίνησης από 1,2 εκατ. ευρώ. Όλες θα έχουν δυτικό προσανατολισμό, θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο γήπεδο γκολφ The Dunes Course, θα διαθέτουν ιδιωτική πισίνα, καθώς και το πλεονέκτημα ότι μπορούν να διατεθούν προς ενοικίαση με ειδικούς όρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα. Θα παραδίδονται στους ιδιοκτήτες τους «με το κλειδί στο χέρι», ενώ θα καλύπτονται με πλήρεις υπηρεσίες συντήρησης".