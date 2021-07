ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΑΦΟΙ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕΤ: Χρυσό βραβείο αυθεντικής ελληνικής γεύσης!

Η Τυροκομική Μεσσήνης - Αφοί Γ. Πετρόπουλοι ΑΒΕΕΤ και τα προϊόντα της κέρδισαν και πιστοποιήθηκαν για άλλη μια χρονιά με το "Χρυσό βραβείο αυθεντικής ελληνικής γεύσης - Authentic Taste of Greece - Gold Award 2021" που την καθιερώνουν ως πρέσβειρα της αυθεντικής ελληνικής γεύσης παγκοσμίως.

Η πιστοποίηση έγινε από τον οργανισμό Greek Taste Beyond Borders - GTBB που κυριαρχεί στην προώθηση της ελληνικής γεύσης και γαστρονομίας σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους branding και την πιο αποτελεσματική επιχειρηματική πλατφόρμα δικτύωσης για την Ελλάδα και την παγκόσμια εκπροσώπησή της. Τα διάσημα βραβεία που αναφέρονται ως «top honors» από την GTBB διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και απονέμονται αποκλειστικά σε κορυφαίες ελληνικές μάρκες για τα άριστα ποιοτικά τους πρότυπα και τη συμμόρφωσή τους με τις βασικές αξίες.

Η διαδικασία πιστοποίησης υλοποιήθηκε με το πρωτότυπο GTBB, το οποίο υιοθετεί μια πολιτική συγκεκριμένου πρωτοκόλλου και μια εκσυγχρονισμένη μέθοδο αξιολόγησης, που πραγματοποιήθηκε από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων GTBB σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και γεύσης υψηλής αξίας. Μέσα σε μια πολύ λαμπερή ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 5 Ιουλίου η φυσική απονομή για τα Βραβεία Αυθεντικής Ελληνικής Γεύσης - Authentic Taste of Greece.

Ο χώρος που φιλοξένησε την απονομή για το 2021 ήταν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Η απονομή έγινε στο περιθώριο του παγκόσμιου συνεδρίου 3rd Global Taste Conference - Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy - Athens Greece υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και του Δήμου Αθηνών, όπου συμμετείχε σαν διοργανωτής το Greek Taste Beyond Borders - GTBB και το Authentic World Taste - AWT Οrganization.

Κατά την απονομή παρέστησαν και συμμετείχαν παγκόσμιες προσωπικότητες αναγνωρισμένων σεφ, μέλη του παγκόσμιου οργανισμού Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy δίνοντας ένα χρώμα διεθνικό σε μια εκδήλωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί ανάλογη ποτέ ξανά στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση της μεσσηνιακής επιχείρησης αναφέρει: «Είναι προφανές ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός τα τυροκομικά μας προϊόντα να βραβεύονται σε κάθε συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς ποιότητας και γεύσης. Καθώς σε σύνολο 15 διαγωνισμών έχουν αποσπάσει συνολικά 45 βραβεία

(2 Superior Taste Award, 14 χρυσά, 18 ασημένια, 11 χάλκινα).

Αυτό οφείλεται ασφαλώς στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής που εφαρμόζουμε απαρεγκλίτως από το 1950 μέχρι σήμερα και φυσικά στην ποιότητα του γάλακτος και των σύγχρονων εγκαταστάσεων».