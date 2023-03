Τα ZAKCRET Sports ήρθαν στην Καλαμάτα!

Τα ZAKCRET Sports είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρία που εδώ και 48 χρόνια αναζητεί και προσφέρει με πάθος και αξιοπιστία τις αξίες των sports, του athleisure και του lifestyle, έχοντας πλέον 30 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Προφέροντας ως ύψιστο γνώρισμα πρώτα απ’ όλα, τον απόλυτο σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό, τα ZAKCRET Sports προάγουν ενεργά τον αθλητισμό, δίνοντας τη μέγιστη αξία και εμπειρία στους επισκέπτες που τα εμπιστεύονται, διατηρώντας με συνέπεια τις αδιαπραγμάτευτες αξίες τους. Στα Zakcret Sports μπορείτε να βρείτε παραπάνω από 50 brands όπως nike, adidas, under armour και παραμένουν ο αγαπημένος προορισμός όλων όσων αναζητούν αθλητικά είδη για τα sports που αγαπούν και life style επιλογές για την καθημερινότητα τους.

Η πόλη της Καλαμάτας, υποδέχεται τα δυο νέα καταστήματα των Zakcret Sports στην καρδιά της πόλης και στην Νέα Είσοδο αντιπροσωπεύοντας τις αξίες των sports, την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και το πάθος για τον αθλητισμό. Τα Zakcret Sports θα βρίσκονται κοντά σε όλες τις μεγάλες αθλητικές και κοινωνικές στιγμές της πόλης.

Το πρώτο κατάστημα 1500 τ.μ. της αλυσίδας, θα είναι το Outlet Center στη Nέα Eίσοδο, θα ανοίξει τις πύλες του προσφέροντας στους καταναλωτές χιλιάδες επώνυμα αθλητικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές που αγγίζουν και το 50%.

Το δεύτερο ανανεωμένο ZAKCRET Sports κατάστημα της Καλαμάτας, όπου κάθε επισκέπτης θα μπορεί να απολαύσει την απόλυτη αθλητική εμπειρία όλων των αθλημάτων και του lifestyle fashion για όλες τις ηλικίες, ανοίγει στην «καρδιά της πόλης» και συγκεκριμένα στην κεντρική πλατεία στην οδό Ιατροπούλου 20 & Πλ. Βασ. Γεωργίου

Οι κάτοικοι της Καλαμάτας αλλά και ολόκληρης της Μεσσηνίας θα έχουν, πλέον, την ευκαιρία να ζήσουν την μοναδική ZAKCRET εμπειρία μέσα από την άριστη εξυπηρέτηση, ενός υπερσύγχρονου, νεανικού και άνετου χώρου 800 τ,μ., και να διαλέξουν ανάμεσα σε δεκάδες γνωστά αθλητικά brands όπως Nike, adidas, Under Armour, Converse, Vans.

Η πολυετή εμπειρία των ZAKCRET Sports βασίζεται στο συνεχόμενο πάθος για τον αθλητισμό και το lifestyle, προσφέροντάς μία ολοκληρωμένη και συνεχόμενη επαφή με τους πελάτες. Όλοι οι πελάτες των Zakcret Sports απολαμβάνουν επιπλέον δώρα, προσφορές και ευκαιρίες κάνοντας μία εύκολη εγγραφή στο πρόγραμμα ποντοδοσίας ALL FOR YOU. Το πρόγραμμα ALL FOR YOU προσφέρει επιπλέον στους καταναλωτές την διευκόλυνση της πληροφόρησης των παραγγελιών τους από το eshop ή από οποιαδήποτε κατάστημα των ZAKCRET Sports.

Μην χάσετε αυτή την μοναδική εμπειρία του sport & athleisure που μόνο τα Zakcret Sports ξέρουν να προφέρουν εδώ και 48 χρόνια.