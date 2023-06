Ακρίβυνε ο καφές μέσω take away - Οι τάσεις και η κύρια ζήτηση στην Καλαμάτα

Αυξητικές τάσεις συνεχίζει να παρουσιάζει μια από τις αγαπημένες συνήθειες των Καλαματιανών, ο καφές μέσω take away, καθώς οι ανατιμήσεις όχι μόνο του ίδιου του προϊόντος, αλλά και αυτών που τον συνοδεύουν, έχουν εκτιναχθεί στο πλαίσιο των γενικευμένων ανατιμήσεων που “δοκιμάζουν” την αγορά από τα τέλη του 2021 μέχρι και σήμερα. Εν μέσω αυτού του κλίματος, έχουν παρατηρηθεί μέσα στο 2023 αυξήσεις στην αγορά της Καλαμάτας της τάξεως των 10 με 20 λεπτών στους καφέδες στο χέρι, εξέλιξη όπως εξήγησαν επαγγελματίες στην “Ε” μη αναπόφευκτη, λόγω της ακριβότερης προμήθειας στο κιλό από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, της εκτίναξης στο κόστος των συσκευασιών αλλά και των λογαριασμών ρεύματος οι οποίοι συνεχίζουν να βάζουν “φρένο” στην κερδοφορία των επιχειρήσεων τους. Δεν λείπουν βέβαια οι περιπτώσεις μαγαζιών που διατηρούν τις ίδιες τιμές σε σχέση με το περασμένο διάστημα, μη γνωρίζοντας ωστόσο για πόσο θα τις κρατήσουν σταθερές. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στο «πράσινο τέλος» στα πλαστικά μιας χρήστης που χρησιμοποιούνται για την πώληση καφέδων -το οποίο έχει απορροφηθεί από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων ούτως ώστε να μην αυξηθεί περαιτέρω η τιμή-, ενώ κλήθηκαν να σχολιάσουν τις τάσεις και τις προτιμήσεις των καταναλωτών (βιολογικός/οργανικός καφές, περιθωριοποίηση λευκής ζάχαρης), βγάζοντας πρώτο με διαφορά τον freddo espresso, o οποίος πωλείται στην Καλαμάτα βάση έρευνας από 2 έως 2.20 ευρώ, τιμή που ισχύει πάντα για take away, μιας και σε γυάλινο ποτήρι το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα.

Μάριος Στρογγύλης (Coffee Island)

«Στις αρχές Μαΐου προχωρήσαμε σε μια μικρή αύξηση, εξαιτίας των πρώτων υλών. Τα γάλατα, τα πλαστικά αλλά και ο καφές που πήρε πάνω το κιλό 3 ευρώ ως προς την προμήθεια, μας οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή, αυξάνοντας τις τιμές στους καφέδες μεταξύ 10 και 20 λεπτών, κινούμενοι ίσως σε χαμηλό ποσοστό αύξησης εν αντιθέσει με άλλα καταστήματα. Εξέλιξη της κατάστασης αυτής είναι να μην χάσουμε μεν τη σταθερή πελατεία μας, αλλά αυτή να μετριάσει την αγορά καφέ ανά ημέρα, αγοράζοντας ενδεχομένως έναν αντί για δύο ή τρεις που μπορεί να έπαιρνε στο παρελθόν. Ο καφές δεν περιορίζεται ουσιαστικά επειδή έχει αυξηθεί, αλλά γιατί έχουν ακριβύνει όλα στην αγορά, βάζοντας κανείς προτεραιότητες. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε έχουμε απορροφήσει το φόρο για το «πράσινο τέλος» μέσα από τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το κόστος του καφέ θα ανέβαινε περαιτέρω. Από πλευράς προτιμήσεων, o freddo espresso είναι πρώτος, ακολουθώντας ο freddo capuccino, ενώ σε ότι έχει να κάνει με τον οργανικό καφέ τον διαθέτουμε σε δύο είδη, προτιμώντας τον αρκετοί πελάτες τόσο για τις ιδιότητες του, όσο και για την ιδιαίτερη του γεύση. Ως προς τη ζάχαρη, η στέβια τα τελευταία χρόνια έχει την τιμητική της και στη συνέχεια έρχεται η μαύρη, ανεξαρτήτου ηλικίας πελατών, δείγμα πως οι νέες τάσεις δεν “αγγίζουν” μόνο τους νέους».

Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος (Roi Mat)

«Λόγω της υπερβολικής αύξησης του καφέ τους τελευταίους έξι μήνες της τάξεως του 30% προχωρήσαμε σε μια αύξηση στο take away μεταξύ 10 και 20 λεπτών, απορροφώντας το περιβαλλοντικό τέλος ούτως ώστε η τελική τιμή που φτάνει στον καταναλωτή να μην ανέβει κι άλλο. Λόγω της εξέλιξης αυτής έτσι αλλά και της γενικότερης ακρίβειας που βαραίνει την αγορά, η πτώση στη πώληση καφέ είναι μεγάλη, περιορίζοντας πολλοί πελάτες την κατανάλωση σε ένα καφέ, από εκεί που έπαιρναν δύο την ημέρα. Αναφορικά με τις προτιμήσεις του κόσμου, το 90% σε ημερήσια βάση παραγγέλνει freddo espresso, ενώ σταθερή ζήτηση παρατηρείται και στον ελληνικό, όχι τόσο λόγω γεύσης πιστεύω, αλλά γιατί είναι φθηνότερος εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους. Στο κομμάτι των τάσεων, δεχόμαστε πελάτες που ζητούν πιο εξεζητημένα είδη όπως βιολογικό καφέ ή γάλα καρύδας, αποτελώντας σε κάθε περίπτωση εξαίρεση στη βασική ζήτηση, ενώ μαύρη ζάχαρη και στέβια φαίνεται να αντικαθιστούν σιγά – σιγά την παραδοσιακή λευκή. Βέβαια, η διαφορά κατά τη γνώμη μου μεταξύ λευκής και μαύρης είναι ελάχιστη, ωστόσο οι τάσεις πολλές φορές επηρεάζουν ανάλογα».

Κώστας Στασινόπουλος (Coel)

«Ολο αυτό το διάστημα προσπαθούμε να κρατάμε τις τιμές σταθερές για τον πελάτη, απορροφώντας τη διαφορά από το υψηλότερο κόστος που προμηθευόμαστε τον καφέ. Βέβαια δεν είναι μόνο ο καφές αλλά όλα όσα συνοδεύονται μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή, ακόμα και το μπουκάλι με το νερό. Τώρα, αν ανέβει κι άλλο το κόστος της προμήθειας το επόμενο διάστημα, θα κινηθούμε αναπόφευκτα πιο ανοδικά στις τιμές. Σχετικά με τη συχνότητα που αγοράζεται ο καφές πλέον, παίζει ρόλο η ποιότητα που επιλέγει ο κάθε επιχειρηματίας αλλά και η τοποθεσία του μαγαζιού του, παρατηρώντας στην περίπτωση μας μια αύξηση. Ο καφές αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινότητα του κόσμου και αυτό φαίνεται από το γεγονός πως παρά τις όποιες αυξήσεις στην αγορά, ο μέσος πολίτης τον προμηθεύεται δίχως διακοπές μέσα στην εβδομάδα. Ως προς τις τάσεις, βλέπουμε πως ο κόσμος δεν πειραματίζεται λόγω της οικονομικής δυσκολίας, αποφεύγοντας να τοποθετεί εξτρά στοιχεία, όπως το παγωτό ή το Baileys που τον κάνουν πιο “αλμυρό”. Εχοντας μπει για τα καλά δε στο καλοκαίρι, το freddo capuccino και εν συνεχεία το αντίστοιχο espresso έχει την τιμητική του, με τους ξένους επισκέπτες παρ’ όλα αυτά να πίνουν ζεστούς καφέδες, καθώς οι κρύοι δεν πίνονται τόσο σε άλλες χώρες όσο εδώ. Στους πιο υγιεινούς, έχουμε κάποιες παραγγελίες για ντεκαφεϊνέ, ενώ σχετικά με τη λευκή ζάχαρη έχει πέσει αρκετά στις προτιμήσεις, ανεβαίνοντας συνεχώς η καστανή και η στέβια».

Ανδρέας Ζαγάκος (Στο Κύμα)

«Εχοντας απορροφηθεί το πράσινο τέλος, δεν έπεισε ούτε ιδιοκτήτες ούτε πελάτες πως αυτή η τακτική βοηθάει το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούμε χάρτινα καλαμάκια, ακούγοντας τα παράπονα των πελατών που δεν τους αρέσει η υφή και η γεύση με το συγκεκριμένο υλικό, μη μπορώντας να πράξουμε διαφορετικά. Στο κομμάτι της αύξησης της τιμής του καφέ έως και 20 λεπτά δεν έχει να κάνει με το περιβαλλοντολογικό τέλος αλλά με τα κοστολόγια των πρώτων υλών και των ειδών συσκευασίας τα οποία προμηθευόμαστε με μεγαλύτερο κόστος. Κατά κύριο λόγο το χαρτί έχει ξεφύγει τελείως εν μέσω ανατιμήσεων, επηρεάζοντας όλα τα είδη μιας επιχείρησης εστίασης που σχετίζεται με αυτό. Παράλληλα, και ο καφές ακολουθεί το ράλι των ανατιμήσεων, συνεχίζοντας στους ίδιους ρυθμούς από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και έπειτα. Σε κάθε περίπτωση, η κατανάλωση στον καφέ παραμένει σε ίδια επίπεδα, τουλάχιστον σε ότι έχει να κάνει με το take away όπου πολλοί το επιλέγουν πηγαίνοντας για τη δουλειά τους. Οσο για τις προτιμήσεις του κόσμου, ο freddo espresso νομίζω έχει εκδιώξει όλους τους υπόλοιπους καφέδες. Αν εξαιρέσουμε τα πρωινά μπάνια όπου ηλικιωμένοι άνθρωποι προτιμούν τον ελληνικό καφέ, ο espresso σε κάθε του μορφή διατηρείται στην κορυφή. Ως προς τις διαφορετικές τάσεις που παρατηρούνται, ζητείται ολοένα και περισσότερο ο ντεκαφεϊνέ, καθώς και το γάλα σόγιας, αμυγδάλου κτλ. Παρότι τα προαναφερόμενα είδη είναι επιβαρυμένα οικονομικά, οι επιχειρηματίες κάνουμε ότι μπορούμε ώστε να προσφέρονται σχεδόν στην ίδια τιμή με τον κανονικό καφέ, κατανοώντας τις δυσκολίες που περνάει ο κόσμος. Τέλος, παρά το γεγονός πως βάση επιστημονικών ερευνών οι γλυκαντικές ουσίες δεν είναι τόσο “αθώες” όσο παρουσιάζονται σε σχέση με τη λευκή ζάχαρη που αρκετοί την περιορίζουν για λόγους υγείας, αν κάποιος θέλει να τείνει πραγματικά στην υγιεινή διατροφή κόβει ότι συνεπάγεται με τη ζάχαρη, δίχως να ψάχνει ημίμετρα. Παράλληλα, η καστανή ζάχαρη περνάει από την ανάλογη επεξεργασία, ενώ η γνήσια μαύρη είναι πανάκριβη, κάτι που την καθιστά απλησίαστη τιμολογιακά».