Greenvolt Next Greece: Περιοδεία Βιώσιμης Ανάπτυξης – 2η Ημερίδα Πράσινης Ενέργειας στην Καλαμάτα

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση έθεσε τον εξορθολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης στις πρώτες θέσεις των προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη συζήτηση για τη σύνδεση της λειτουργίας τους με το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική, μπορεί να μειώσει το κόστος ενέργειας και να βελτιώσει την επιχειρηματική βιωσιμότητα.

Το σύνολο των επιχειρήσεων παγκοσμίως, βρίσκονται τα τελευταία χρόνια, σε μια διαδικασία μετασχηματισμού, με κύριους άξονες τη νέα ψηφιακή εποχή και την ενεργειακή μετάβαση. Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να υιοθετήσουν πράσινες πρακτικές είναι πιο ανταγωνιστικές και προσαρμόζονται στην εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά, ενώ αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, καθώς και σημαντικές εκπτώσεις στη φορολογία.

Η Greenvolt Next, διοργανώνει Περιοδεία Βιώσιμης Ανάπτυξης ανά την Ελλάδα, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιεί Ημερίδες Πράσινης Ενέργειας, με στόχο να παρουσιάσει στις τοπικές κοινότητες τις βέλτιστες λύσεις για τη μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στη νέα ενεργειακή εποχή.

Δεύτερος σταθμός της Greenvolt Next , μετά την Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο, αποτέλεσε, πριν από λίγες ημέρες η Καλαμάτα, η οποία καταγράφει τα τελευταία χρόνια σημαντική ανάπτυξη στον τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού, τομείς που πρωτοστατούν στην πράσινη μετάβαση.

Greenvolt Next Greece: Ημερίδα Πράσινης Ενέργειας στην Καλαμάτα

Ο Όμιλος Greenvolt, πρωτοπορώντας στην Ευρώπη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επικεντρώνεται στις τεχνολογικές λύσεις για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων. Ο όμιλος παρέχει εξειδικευμένες λύσεις στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής από αιολική και ηλιακή ενέργεια, καθώς και στην παραγωγή ενέργειας από βιομάζα.

Με βασικό αντικείμενο τις τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις για την ενεργειακή μετάβασή τους, την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου η Greenvolt Next Greece πραγματοποίησε Ημερίδα στο Horizon Blu Boutique Hotel στην Καλαμάτα, με θέμα: «Ενεργειακή Μετάβαση των Επιχειρήσεων - Λύσεις που προάγουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη τους».

Στόχος της Ημερίδας ήταν να αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Νομό Μεσσηνίας από την ανατίμηση του κόστους της ενέργειας, καθώς και να συζητηθούν καίρια σημεία της ενεργειακής τους μετάβασης που οδηγούν στην εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας. Στη συζήτησε την οποία συντόνισε ο κύριος Θεμιστοκλής Κανελλόπουλος, οι συμμετέχοντες, σημαντικά στελέχη, καθώς και θεσμικά πρόσωπα του Νομού Μεσσηνίας, είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν το ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης από διαφορετικές οπτικές, παρέχοντας ταυτόχρονα χρήσιμες πληροφορίες για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν ο επιχειρήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Ο κ. Μαντάς αναφέρθηκε στο σχέδιο κλιματικής ουδετερότητας για την πόλη της Καλαμάτας και στην αυτονομία που δίνουν οι πράσινες λύσεις ενέργειας στις επιχειρήσεις, με την εξοικονόμηση κεφαλαίων για νέες επενδύσεις.

Ο κ. Ξυγκώρος στάθηκε στην άμεση ανάγκη, για πράσινη μετάβαση, των επιχειρήσεων της Μεσσηνίας, σημειώνοντας: "Να καταφέρουμε να δώσουμε εργαλεία στις βιομηχανικές επιχειρήσεις της περιοχής, έτσι ώστε να τοποθετήσουν συστήματα τα οποία θα μπορέσουν να φέρουν την ενεργειακή μετάβαση το επόμενο διάστημα".

Ο κ. Μπασακίδης τόνισε ότι η πόλη της Καλαμάτας έχει ενταχθεί στις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ε. Ε. έως το 2030. Ένας στόχος σημαντικός που κινείται βάση ενός σχεδίου για την κλιματική ουδετερότητα της Καλαμάτας, ενώ οι πράσινες λύσεις που Greenvolt Next μπορούν να βοηθήσουν και να ενδυναμώσουν ακόμη περισσότερο το επίτευγμα αυτό.

Η συζήτησε ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις των στελεχών της Greenvolt Next, κυρίου Διονύση Ανάργυρου και κυρίου Ζαχαρία Καλούδη οι οποίοι παρουσίασαν τις λύσεις της εταιρείας, καθώς και τα οφέλη που λαμβάνει μία επιχείρηση, επενδύοντας σε λύσεις αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης.

Ο Εμπορικός Διευθυντής Greenvolt Next, Διονύσης Ανάργυρος, ανέλυσε τους τρόπους με τους οποίους η Greenvolt Next έρχεται να συνεργαστεί με τον επιχειρηματία, παρακινώντας τον να συνεργαστεί με τοπικούς εγκαταστάτες και εμπόρους ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, για την υλοποίηση της πράσινης μετάβασης της επιχείρησης του: “Η διαφορά που κάνει η Greenvolt Next στην ελληνική αγορά είναι η ολιστική προσέγγιση της ενεργειακής μετάβασης μιας εταιρείας, βλέποντας ποιες είναι οι ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν και βρίσκοντας λύσεις που χρειάζεται ο κάθε πελάτης.”, σημείωσε ο κ. Ανάργυρος.

Ο κος Ζαχαρίας Καλούδης εστίασε στις δυο λύσεις που προσφέρει η εταιρεία στην ελληνική αγορά, οι οποίες βασίζονται σε δυο διαφορετικά μοντέλα επένδυσης και παρουσίασε τα οφέλη που συνεπάγονται για τις επιχειρήσεις:

H λύση Solar PPA – Zero Investment είναι η πρόταση που διαφοροποιεί και ξεχωρίζει την Greenvolt Next στην ελληνική αγορά, καθώς μέσω αυτής η επιχείρηση μειώνει το ενεργειακό της κόστος και το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα χωρίς καμία επένδυση. Η Greenvolt Next επενδύει στην επιχείρηση, αναλαμβάνοντας όλα τα κόστη από την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος, μέχρι τη λειτουργία του και τη συντήρησή του, καθώς και όλο το ρίσκο του έργου και της επένδυσης.

Η λύση Solar EPC - Risk Free είναι η δεύτερη ολοκληρωμένη πρόταση της Greenvolt Next, μέσω της οποίας η εταιρεία αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την αδειοδότηση, τη μελέτη, το σχεδιασμό, την προμήθεια του εξοπλισμού, την κατασκευή και τη διαχείριση του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από την επιχείρηση – πελάτη, ενώ η ποιότητα της εγκατάστασης διασφαλίζεται και εγγυάται από την ομάδα των ειδικών της Greenvolt Next.

Ποια είναι η Greenvolt Next Greece

Η Greenvolt Next Greece συνδυάζει την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Ομίλου Greenvolt στον τομέα της πράσινης ενέργειας, με τη δύναμη και την υψηλή αναγνώριση του Ομίλου Globalsat στον τομέα της τεχνολογίας.

Η Greenvolt Next Greece έρχεται για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις καταναλώνουν, παράγουν και μοιράζονται την ενέργεια, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τον ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό της αγοράς.

Η Greenvolt Next με τις πράσινες λύσεις που προσφέρει, υποστηρίζει τον ενεργειακό μετασχηματισμό των εταιρειών και συμβάλλει στη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Διαθέτει διεθνή εμπειρία και εξειδικευμένη ομάδα για την ανάπτυξη και παράδοση Β2Β φωτοβολταϊκών λύσεων και αναλαμβάνει όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, από τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση μέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η μελέτη και ο σχεδιασμός καλύπτει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες του κάθε πελάτη και των συνθηκών που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του.

