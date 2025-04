Η εταιρεία “Κλήμης”υποψήφια για το Roger Léron Award 2025

Πρόκειται για τη μοναδική Ελληνική εταιρεία που επιλέχθηκε από τις συνολικά έντεκα υποψηφιότητες, σε μία κατηγορία που αναγνωρίζει πρωτοποριακά έργα που προάγουν τους ευρωπαϊκούς στόχους για την ενέργεια και το κλίμα. Μετά την επιλογή της στις 30 κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν κυκλική οικονομία και προστατεύουν τον περιβάλλον, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυκλικής Οικονομίας, τον Απρίλιο του 2024 στις Βρυξέλλες άλλη μία ευρωπαϊκή διάκριση ήρθε να προστεθεί στη λίστα των επιτυχιών της μεσσηνιακής εταιρείας. Το βραβείο Roger Léron θεσπίστηκε το 2014 από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φορέων και Περιφερειών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον FEDARENE (European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment) η οποία έχει έδρα στις Βρυξέλλες και αριθμεί πάνω από 80 μέλη σε 25 ευρωπαϊκές χώρες ενώ από το 2008, η FEDARENE αποτελεί μέρος της Γραμματείας που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια μαζί με άλλα εξέχοντα ευρωπαϊκά δίκτυα. Στην φετινή έκδοση Roger Léron Award 2025 υπάρχουν συνολικά τέσσερις κατηγορίες και οι φιναλίστ σε κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν στις αρχές Μαΐου, ενώ η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 15 Μαΐου 2025.