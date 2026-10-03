Μεγάλη υδροπονική μονάδα στην Οιχαλία για την παραγωγή ποικιλιών ντομάτας

Ελπιδοφόρο μήνυμα για τον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας αποτελεί η είδηση δημιουργίας μεγάλης υδροπονικής θερμοκηπιακής μονάδας παραγωγής ντομάτας μεταξύ Μελιγαλά και Μερόπης.

Η μονάδα έχει αρχίσει να κατασκευάζεται στα πρώτα 10 από τα 300 στρέμματα που θα καλύψει σε πλήρη ανάπτυξη και κατ’ αρχής θα γίνεται πιλοτική καλλιέργεια διαφόρων ποικιλιών.

Η εταιρεία συμφερόντων Αλαφούζου σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένει την πρόσκληση για επιλεξιμότητα ένταξης στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για να εντείνει τις εργασίες κατασκευής. Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί στην πλήρη ανάπτυξή της θα απασχολεί 250 άτομα, διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων όπως γεωπόνους, χημικούς τροφίμων αλλά και εργατικό προσωπικό κατά προτίμηση από την ευρύτερη περιοχή.

Στη Μεσσηνία τα στελέχη βρίσκονται σε συνεργασία με τον Τριφύλιο κατασκευαστή θερμοκηπίων - από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα - Στέλιο Διαμαντόπουλο, ενώ εκπρόσωπός της στις διάφορες σχέσεις της είναι ο δικηγόρος Δημήτρης Μπαλτάκος.

(Φωτογραφία αρχείου)