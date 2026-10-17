Σήμερα η κεντρική επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας

Με την κεντρική επετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (ΟΕΒΕΣ) Μεσσηνίας.

Οι τριήμερες εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και ολοκληρώνονται αύριο, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ στην Καλαμάτα.

Το σημερινό πρόγραμμα αρχίζει στις 10 π.μ. στο Μέγαρο Χορού, με επιστημονική εκδήλωση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του 5ου Φοιτητικού Συνεδρίου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Στις 10.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και τον ρόλο των τραπεζών στη βιωσιμότητα των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στις 11.45 π.μ. θα ακολουθήσουν δύο παράλληλα εργαστήρια για την οργάνωση της μικρής επιχείρησης και τις επαγγελματικές διαπραγματεύσεις.

Στη 1.15 μ.μ. έχει προγραμματιστεί επίσκεψη των προσκεκλημένων στη Λαϊκή Αγορά Καλαμάτας, όπου θα παρουσιαστούν η τοπική παραγωγή και τα μεσσηνιακά προϊόντα.

Η κεντρική επετειακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 μ.μ. στο Μέγαρο Χορού, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΓΣΕΒΕΕ από όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιστορικό αφιέρωμα στην πορεία της ΟΕΒΕΣ από το 1926 έως σήμερα, παρουσίαση της νέας ταυτότητας της Ομοσπονδίας και ομιλίες του προέδρου της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας Γιώργου Καπερώνη και του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ. Θα ακολουθήσουν τιμητικές διακρίσεις σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 100 χρόνια λειτουργίας και σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Από τις 6 μ.μ. θα λειτουργεί στον χώρο ιστορική έκθεση με παλαιά εργαλεία επαγγελμάτων, φωτογραφίες, έγγραφα και κειμήλια από την επιχειρηματική ιστορία της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η ΟΕΒΕΣ, σε έρευνα της ICAP το 2014 για τις 30 παλαιότερες ελληνικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονταν τρεις με μεσσηνιακή καταγωγή. Πρόκειται για την Alpha Bank, με αφετηρία την Τράπεζα Καλαμών, την Καπνοβιομηχανία Καρέλια και την Ποτοποιία Καλλικούνη.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται αύριο, Κυριακή, στις 11 π.μ., με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ στο παλιό Δημαρχείο Καλαμάτας. Η συνεδρίαση έχει και ιστορικό χαρακτήρα, καθώς η πόλη είχε φιλοξενήσει αντίστοιχη διάσκεψη της Συνομοσπονδίας τον Ιανουάριο του 1950.