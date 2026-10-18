Μνήμες και μηνύματα στα 100 χρόνια της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας (βίντεο-φωτογραφίες)

Με μνήμες του παρελθόντος, αλλά και δυνατά μηνύματα για το παρόν και το μέλλον της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στη Μεσσηνία γέμισε το αμφιθέατρο του Μεγάρου Χορού το απόγευμα του Σαββάτου στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (ΟΕΒΕΣ) Μεσσηνίας.

Ανθρωποι επιχειρήσεων που έχουν αφήσει διαχρονικά το δικό τους στίγμα στην τοπική επιχειρηματικότητα, αλλά και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι εμπορικών και βιομηχανικών φορέων από όλη τη χώρα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της διοίκησης της ΟΕΒΕΣ σε μία βραδιά με πολλά συναισθήματα, αλλά και υποσχέσεις για το μέλλον.

Η εκδήλωση άνοιξε με το καλωσόρισμα του οικοδεσπότη, προέδρου της ΟΕΒΕΣ, Γιώργου Καπερώνη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: “Σήμερα γυρίζουμε τις σελίδες μιας ιστορίας 100 χρόνων, που ξεκινά στην Καλαμάτα το 1926 και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Της ιστορίας των ανθρώπων της μικρής επιχείρησης, των επαγγελματιών, που οργανώθηκαν και δημιούργησαν παλεύοντας μέσα σε πολέμους, καταστροφές και κρίσεις, με την ΟΕΒΕΣ πάντα στο πλευρό τους. Ας επιστρέψουμε στο 1926, στην Καλαμάτα εκείνης της εποχής, όταν 32 αντιπρόσωποι των 17 επαγγελματικών σωματείων συγκεντρώθηκαν για να εκλέξουν την πρώτη διοίκηση, ορμώμενοι από τα κοινά προβλήματα της εποχής και αντιλαμβανόμενοι ότι η συλλογική εκπροσώπηση δίνει δύναμη στη φωνή του κάθε επαγγελματία”.

Και συνέχισε: “Από τότε τα χρόνια πέρασαν, άλλαξαν κυβερνήσεις, πολιτεύματα, τεχνολογίες, επαγγέλματα, άλλαξε η Καλαμάτα, άλλαξε η Μεσσηνία. Κι όμως όταν διαβάζουμε σήμερα τις διεκδικήσεις των πρώτων χρόνων αναγνωρίζουμε ζητήματα, που μας απασχολούν ακόμα όπως η φορολογία, η επαγγελματική στέγη, το ασφαλιστικό, η χρηματοδότηση, η ακρίβεια και ο ανταγωνισμός”.

Κλείνοντας μάλιστα σημείωσε: “Η μικρή επιχείρηση δεν είναι μόνο οικονομική δραστηριότητα, είναι οικογένειες, θέσεις εργασίας, καταστήματα και εργαστήρια, που κρατούν ζωντανές τις γειτονιές στις πόλεις και τα χωριά μας. Η παρακαταθήκη αυτών των 100 χρόνων αφορά και όλα όσα πρέπει να ακόμα να δημιουργηθούν. Γιατί η συλλογική δράση δεν είναι μόνο μέρος της ιστορίας μας, είναι προϋπόθεση για το μέλλον μας”.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος τονίζοντας ότι η ΟΕΒΕΣ αποτελεί στήριγμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτόν τον τόπο και υπογραμμίζοντας: “Να μην ξεχάσουμε ότι η αποψινή συνάντηση δεν είναι το τέλος, αλλά η επανεκκίνηση για να φθάσει η ΟΕΒΕΣ στη δεύτερη εκατονταετία. Και αυτό θα είναι το έναυσμα οι επιχειρήσεις να αυξηθούν, να γίνουν αποδοτικότερες, να μπορέσουν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και κυρίως να εδραιωθεί η επιχειρηματικότητα αυτής της μορφής βιοτεχνών και εμπόρων, παίρνοντας μία άλλη μορφή λειτουργικότητας, βάζοντας νέους στόχους και κυρίως υιοθετώντας νέα δεδομένα, έτσι όπως η σύγχρονη επιστήμη της επιχειρηματικότητας τα προσφέρει”.

Κλείνοντας ευχήθηκε “να μην μείνουμε μόνο στην ιστορία ως παρελθόν, να δούμε το παρελθόν, να διδαχθούμε από αυτό και να κοιτάξουμε το μέλλον, που θα φέρει σίγουρα, αν δημιουργηθεί και αναπτυχθεί σωστά, την ευημερία και την ανάπτυξη στον τόπο, αλλά πάνω από όλα θα δώσει ελπίδα στους νέους επιχειρηματίες, ώστε με τη δική τους συμβολή και εργατικότητα να είναι εκείνοι που για άλλα 100 χρόνια θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της Μεσσηνίας”.

Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ο γ.γ. Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας ανέφερε ότι” προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν, οι ανάγκες των ανθρώπων προπορεύονται από τις δυνατότητες που έχουμε είτε ως κυβέρνηση, είτε ως οικογένειες, είτε ως συλλογικότητες, αλλά πρέπει τα προβλήματα αυτά να τα αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, με μεθοδικότητα, με αισιοδοξία και τελικά μπορούμε πιστεύω να τα ξεπεράσουμε, όσο αυτό είναι δυνατόν”.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος επεσήμανε ότι “είμαστε απόψε όλοι εδώ για να τιμήσουμε αγώνες, προσφορά, θυσίες, δημιουργία, οικονομία, και ανάπτυξη, για να πετύχουμε για τον νομό μας, για την πόλη μας και σε καλές και σε δύσκολες εποχές. Προσφορά και αγώνες τόσων οικογενειών που ανέβασαν τον νομό μας, που κάποτε είχαν φτάσει το λιμάνι της Καλαμάτας να θεωρείται από τα πλέον σπουδαία” και συνέχισε λέγοντας: “Οι Έλληνες ομονοούμε στα δύσκολα και εμείς εδώ οι Μεσσήνιοι ξέρουμε και έχουμε κάνει κανόνα να παλεύουμε και να επιτυγχάνουμε”.

Ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης ανέφερε ότι “οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες πρέπει να στηριχθούν όχι μόνο στα λόγια. Τα προβλήματα είναι γνωστά ενεργειακό κόστος, ψηφιακός εκσυγχρονισμός, φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον. Πρέπει να είμαστε σε έναν συνεχή διάλογο και σε πλήρη επικοινωνία, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να είναι βιώσιμες”, ενώ τόνισε ότι “θα πρέπει να δοθεί ένα ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο σε αυτές τις επιχειρήσεις”.

Στο σημείο αυτό αναγνώστηκε μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, όπου μεταξύ άλλων τόνισε ότι “η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι αντιμέτωπη με μία μεγάλη ιστορική πρόκληση. Ιστορική διότι ενώ εσείς αποτελείτε τη σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονομίας, ο κλάδος είναι αντιμέτωπος με μία βαθιά και δομική κρίση”. Συνέχισε ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της οικονομικής κατάστασης και ανέφερε 3 απαραίτητες παρεμβάσεις και συγκεκριμένα τη μείωση του κόστους ενέργειας, τη μείωση των έμμεσων φόρων και τη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας μέσω Εθνικού Ταμείου ή Τράπεζας Ειδικού Σκοπού”.

Ακολούθως ο βουλευτής Περικλής Μαντάς ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι “η ιστορία μίας πόλης γράφεται και την ώρα που ένας επαγγελματίας σηκώνει το ρολό του καταστήματός του. Οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες είναι συνδιαμορφωτές της ιστορίας κάθε πόλης”. Και συνέχισε λέγοντας: “Για μένα αυτή η επέτειος έχει και προσωπικό βάρος. 20 χρόνια πριν, στην αγορά της Καλαμάτας, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Χρόνια με δημιουργία, με χαρές, με περιπέτειες, με αγώνες, με δύσκολες αποφάσεις, με απογοητεύσεις και με προσπάθεια να ξανασταθείς στα πόδια σου”. Σε άλλο σημείο της τοποθέτησης του τόνισε ότι “η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να φαίνεται και στο ταμείο της μικρής επιχείρηση, στη δυνατότητα να πληρώσεις τις υποχρεώσεις τους, να επενδύει, να προσλαμβάνει, να δίνει συνέχεια στη δουλειά του”, ενώ κλείνοντας είπε ότι “ η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας εδώ και έναν αιώνα δίνει συλλογική φωνή στον καθημερινό αγώνα του καθενός. Τιμούμε όσους την υπηρέτησαν και όσους συνεχίζουν αυτή την προσπάθεια. Η καλύτερη τιμή όμως σε αυτή την ιστορία είναι να δώσουμε στη νέα γενιά λόφους να ανοίξει τη δική της επιχείρηση εδώ στη Μεσσηνία, να μπορεί να πει στον τόπο μου αξίζει να προσπαθήσω”.

O βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι η κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Χορού καταδεικνύει τη σημαντικότητα της εκδήλωσης για όλους. “Θα έλεγε κάποιος ότι τα 100 χρόνια είναι πολλά, αλλά απευθυνόμενος στους πολλούς επισκέπτες, που έχουν έρθει, ότι βρίσκονται σε έναν τόπο που η μακραίωνη ιστορία του είναι συνυφασμένη με το εμπόριο, άρα δεν είναι τυχαίο ότι γιορτάζουμε τα 100 χρόνια μίας τέτοιας ομοσπονδίας, διότι πρόκειται για μια δραστηριότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιοχή μας”.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε προηγούμενα λόγια του Μητροπολίτη Μεσσηνίας ότι “δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στη διαδρομή των 100 χρόνων, αλλά θα πρέπει να τη δούμε ως εφαλτήριο για το μέλλον και να μιλήσουμε για το από εδώ και εμπρός”, ενώ συμφώνησε και με μέρος της δήλωσης Σαμαρά ότι “πρόκειται για πολιτικές επιλογές που καθορίζουν την πορεία της μικρομεσαίας επιχείρησης και εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς. Αν θέλουμε η μικρή επιχείρηση στη Μεσσηνία και σε όλη την Ελλάδα να έχει μέλλον πρέπει να εγκαταλείψουμε δόγματα και ιδεοληψίες, οι οποίες οδηγούν στο άνοιγμα της ψαλίδας, σε συγκεντρωποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, σε καρτελοποίηση και τελικά στον θάνατο του εμποράκου.

Στο βήμα ακολούθως ανέβηκε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός χαρακτηρίζοντας ως σπουδαία επέτειο τη συμπλήρωση 100 ετών της ΟΕΒΕΣ. “Μεγάλα επιτεύγματα για μία επιχείρηση όπως και για έναν θεσμό που εκπροσωπεί την επιχειρηματικότητα είναι να αντέχει στον χρόνο. Θεωρώ όμως εξίσου σημαντικό να μπορεί να προσαρμόζεται, να εξελίσσεται και να δημιουργεί διαρκώς νέες προοπτικές. Και αυτή ακριβώς είναι η διαδρομή που τιμούμε σήμερα. Διαδρομή συνδεδεμένη με την οικονομική και κοινωνική ιστορία του τόπου μας”.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας υπογράμμισε ότι “η επιχειρηματικότητα πάντοτε έχει τη δύναμη να επιβιώνει”, ενώ ανέφερε 4 βασικά σημεία για τις επιχειρήσεις: “1) Να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας, 2) Να βελτιώσουμε πολύ την ανταγωνιστικότητά μας, 3) Να δώσουμε έμφαση σε ότι γύρω μας προκαλεί την πολύ μεγάλη αλλαγή και αυτό δεν είναι άλλο από την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και 4) Συνεργασία, συνέργεια αλληλεγγύη και σίγουρα ένα πολύ υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας”. Τέλος είπε ότι “η ανάπτυξη δεν μπορεί μπορεί να μετριέται μόνο με το ύψος των επενδύσεων ή τον αριθμό των επιχειρήσεων και σίγουρα όχι μόνο με το ύψος των δημόσιων επενδύσεων. Η ανάπτυξη βασίζεται πρωτίστως στην ιδιωτική πρωτοβουλία”, ενώ προανήγγειλε τη δημοσίευση πρόσκλησης για το πρόγραμμα ενίσχυσης όλων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εμφανίστηκε στο βήμα συγκινημένος τονίζοντας ότι η επετειακή εκδήλωση έχει για τον ίδιο μία ιδιαίτερη προσωπική αξία. “Βρίσκομαι εδώ ως δήμαρχος Καλαμάτας αλλά και ως ένας άνθρωπος που προέρχεται από τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και τους εμπόρους. Εζησα από κοντά τη σημασία της αγοράς και της συλλογικής εκπροσώπησης και τη δύναμη που αποκτά ο καθένας μας, όταν συμμετέχει σε μία κοινή προσπάθεια. Επί σειρά ετών υπηρέτησα ως πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας με τη ψήφο και την εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου και σήμερα έχω την τιμή να είμαι επίτιμος πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ και επομένως όταν κοιτάζω αυτή την αίθουσα βλέπω ανάμεσά σας συναδέλφους, φίλους και ανθρώπους με τους οποίους μοιραστήκαμε πολλές καλές και δύσκολες στιγμές”.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ανέφερε: “Η Καλαμάτα και η Μεσσηνία είχαν μια παλιά σχέση με την παραγωγή και με το εμπόριο. Το λιμάνι μας συνέδεσε τον τόπο μας με την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Το λάδι, οι ελιές, η σταφίδα, τα σύκα, το μετάξι ταξίδεψαν πέρα από τα όρια της περιοχή μας. Στον εύφορο και ευλογημένο τόπο μας δημιουργήθηκαν βιοτεχνίες και μεταποιητικές μονάδες, μικρά εργαστήρια και παραγωγικές μονάδες, όπου άνθρωποι έκαναν την τέχνη τους επάγγελμα και το επάγγελμά τους τρόπο ζωής. Η Καλαμάτα ευτύχησε να έχει ανθρώπους που τολμούσαν να επιχειρήσουν και να κοιτάξουν πέρα από τον τόπο αυτό και αυτή η νοοτροπία συνεχίζεται ακόμα και σήμερα”.

Τέλος ανέφερε ότι από την εκδήλωση λείπουν αρκετοί άνθρωποι, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον αείμνηστο Θεόδωρο Μπαζίγο, που “άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ΟΕΒΕΣ, στο Επιμελητήριο και στα κοινά της πόλης μας”.

Ακολούθησε η παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας της ΟΕΒΕΣ από τον Νίκο Μαλαπέτσα, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ο οποίος παράλληλα ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην ιστορική έρευνα για το υλικό που συγκεντρώθηκε για τον εορτασμό και ιδιαίτερα τους Χρήστο Ζερίτη και Μαρινέλλα Κατσιλιέρη.

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας Γιάννης Βουτσινάς, ο οποίος αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία με τους φορείς της Μεσσηνίας και ιδιαίτερα τόσο με τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΣ Γιώργο Καπερώνη, όσο και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλη Ξυγκώρο. Στάθηκε στην ανάγκη συνεργασίας με την Πολιτεία και τους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις 11.000 επιχειρήσεις στη Μεσσηνία, οι περισσότερες εκ των οποίων μικρές και μεσαίες, αλλά και στην αξία της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος επεσήμανε ότι “το γεγονός ότι πολλοί που μίλησαν εδώ με άλλους τίτλους έχουν περάσει από την επιχειρηματικότητα, κάτι δείχνει για το μέλλον της” και συνέχισε λέγοντας: “Σήμερα τιμώνται οι άνθρωποι που μετασχηματίζουν τη μεσσηνιακή οικονομία και εμείς πρέπει για ακόμα φορά από την πλευρά μας να τονίσουμε ότι πρέπει να τιμηθεί η μικρή και η πολύ μικρή επιχειρηματικότητα υπό το πρίσμα οτι αυτή δίνει τον χαρακτήρα στον τόπο, αυτή δείχνει τη διαφορετικότητα και αυτό που πρέπει να διαφυλάξουμε”.

Τον κύκλο των ομιλιών έκλεισε με δυναμικό τρόπο ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, ο οποίος υπογράμμισε ότι τα προβλήματα του εμπορίου 2026 παραμένουν τα ίδια με αυτά του 1926, όταν ιδρύθηκε η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία στην Καλαμάτα και των 51 μελών του συμβουλίου της Συνομοσπονδίας “για να τιμήσουμε τον επαγγελματία, τον έμπορο, τον βιοτέχνη της Μεσσηνίας για τον καθημερινό αγώνα που δίνει, όχι για τον εαυτό του, αλλά για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, για την κοινωνική συνοχή, για το μέλλον των παιδιών μας και της πατρίδας”. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ήταν η ιστορική αναδρομή στη σύνδεση του συνδικαλιστικού κινήματος εμπόρων και βιοτεχνών με την πορεία της χώρας μέχρι σήμερα.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Από μία τέτοια βραδιά δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείψουν και οι τιμητικές βραβεύσεις επιχειρήσεων που έχουν γράψει μέσα στον χρόνο τη δική τους ιστορία στη Μεσσηνία και εξακολουθούν να παραμένουν δυναμικά δραστήριες, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Από την ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας λοιπόν επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες στον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο για την Costa Navarino, στην Alpha Bank την οποία παρέλαβε ο περιφερειακός διευθυντής δικτύου καταστημάτων Ανδρέας Βασιλόπουλος, στην ποτοποιία “Καλλικούνη” την οποία παρέλαβε ο Γιώργος Καλλικούνης και στην εφημερίδα “Θάρρος”, την οποία παρέλαβε η εκδότρια Αντα Αποστολάκη.

Ακολούθησαν κι άλλες τιμητικές διακρίσεις σε μεσσηνιακές επιχειρήσεις με ιδιαίτερη παρουσία και στίγμα ακόμα και σήμερα και συγκεκριμένα (κατά σειρά αναφοράς) στα μεταξωτά – υφαντά “Γκόνος”, στην παστελοποιία “Αφοι Λάμπου”, στην ταβέρνα “Βάγιας”, στο κατάστημα γεωργικών και λοιπών εφοδίων “Κάτσιος”, στην ασβεστοποιία “Κλήμης”, στο βιβλιοπωλείο “Κονταργύρης, στο σούπερ μάρκετ “Κοτταρίδη”, στα βιβλιοπωλεία “Λυμπερόπουλος” και “Μακρής”, στα υδραυλικά “Μάνθος”, στο οινοπαντοπωλείο – ταβέρνα “Μαυρίκη”, στα σούπερ μάρκετ “Μουργή”, στην οικογένεια Μουστρούχου (Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας), στα κρεοπωλεία “Μουτεβελή”, στο συνεργείο “Καραντάρα”, στο κρεοπωλείο “Ο Βασιλικός”, στα κρεοπωλεία “Ούτσικα”, στο αρτοποιείο “Παπαδάκου”, στην εταιρεία τροφίμων “Παπαδημητρίου”, στο βιβλιοπωλείο “Παπαχρήστου”, στην ταβέρνα “Πολίτης”, στα φρένα “Ρήγα”, στο κρεοπωλείο “Σακκάς”, στο ζαχαροπλαστείο “Σκιαδάς”, στα αρτοποιεία “Σουρέας”, στην ταβέρνα “Τα Ρολλά” της οικογένειας Αθανασόπουλου, στους ξηρούς καρπούς “Τέττας”, στο κρεοπωλείο “Φέστας”, στο ιχθυοπωλείο “Φοίφα”, στο αρτοποιείο “Φραγγέα” και στο εστιατόριο “Χουλιάρας”.