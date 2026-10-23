«Πελοπόννησος 2035 – Να συμφωνήσουμε για το μέλλον»: Εκδήλωση στην Τρίπολη

Μια δημόσια συζήτηση για το παραγωγικό μέλλον της Πελοποννήσου ανοίγει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Αρκαδίας (ΟΕΒΕΑ), παρουσιάζοντας το «Σύμφωνο Παραγωγικής Ανάπτυξης της Πελοποννήσου 2035».

Η εκδήλωση με τίτλο «Πελοπόννησος 2035 – Να συμφωνήσουμε για το μέλλον» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, στο κτήριο της ΟΕΒΕΑ, στην οδό Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για έναν κοινό αναπτυξιακό σχεδιασμό, με στόχο την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Πελοποννήσου, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση καλύτερων δημογραφικών προοπτικών.

Το Σύμφωνο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στην αγροδιατροφή, τη μεταποίηση, την τεχνολογία, την ενέργεια, τις δεξιότητες και τη χρηματοδότηση, προτείνοντας μια διαφορετική αναπτυξιακή προσέγγιση που θα συνδέει τους διαθέσιμους πόρους με μετρήσιμα παραγωγικά αποτελέσματα.

Η ΟΕΒΕΑ θέτει το κείμενο σε ανοιχτή διαβούλευση, καλώντας την Περιφέρεια, τους δήμους, τα επιμελητήρια, το Πανεπιστήμιο, τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός κοινού οδικού χάρτη για την Πελοπόννησο του 2035.