Το χειμερινό ωράριο των καταστημάτων της Μεσσήνης

Ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Μεσσήνης ανακοίνωσε το προτεινόμενο χειμερινό ωράριο που διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα: 08:30 – 14:00

Τρίτη: 08:30 – 14:00 & 17:00 – 20:30

Τετάρτη: 08:30 – 14:00

Πέμπτη: 08:30 – 14:00 & 17:00 – 20:30

Παρασκευή: 08:30 – 14:00 & 17:00 – 20:30

Σάββατο: 08:30 – 14:00

Κυριακή: Κλειστά

Παράλληλα ο Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές “να συνεχίσουν να στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις, επιλέγοντας για τις αγορές τους τα καταστήματα της Μεσσήνης.

Η στήριξη της τοπικής αγοράς συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της εμπορικής δραστηριότητας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη συνολική ανάπτυξη της πόλης μας.

Μένουμε στη Μεσσήνη, στηρίζουμε την πόλη μας και ψωνίζουμε από τα καταστήματα του τόπου μας!”.