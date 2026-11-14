Το πλάνο της Fraport Greece για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Σχεδιασμός για πάνω από ένα εκατομμύριο επιβάτες τον χρόνο

Στην αύξηση της δυναμικότητας του αεροδρομίου Καλαμάτας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο επιβάτες ετησίως, στοχεύει ο σχεδιασμός της Fraport Greece, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλός της, Alexander Zinell, στο διεθνές αεροπορικό μέσο Air Service One.

Μιλώντας στο πλαίσιο της διοργάνωσης World Routes στη Φρανκφούρτη, ο επικεφαλής της εταιρείας παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις της αναβάθμισης και υπογράμμισε τη σημασία της Καλαμάτας για την τουριστική ανάπτυξη της Πελοποννήσου.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή εξ ολοκλήρου νέου τερματικού σταθμού και την επέκταση του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του αερολιμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, ο σχεδιασμός που παρουσιάστηκε προβλέπει έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στις αρχές του 2027, με ενδεχόμενο οι νέες εγκαταστάσεις να είναι έτοιμες το καλοκαίρι του 2028 και στόχο η ολοκλήρωση να μην ξεπεράσει το καλοκαίρι του 2029.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο κ. Zinell στον ρόλο που μπορεί να αποκτήσει το αεροδρόμιο ως πύλη εισόδου για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Όπως ανέφερε, η περιοχή αποτελούσε μέχρι σήμερα ένα σημαντικό γεωγραφικό κενό στο δίκτυο της εταιρείας, ενώ εκτίμησε ότι η Καλαμάτα μπορεί να εξελιχθεί στο βασικό αεροδρόμιο εξυπηρέτησης της χερσονήσου.

Στην τοποθέτησή του περιέγραψε την Πελοπόννησο ως έναν τόπο με σημαντικές αναξιοποίητες τουριστικές δυνατότητες, επισημαίνοντας τον συνδυασμό ακτογραμμής, ορεινών τοπίων και αγροτικού πλούτου. Η αναβάθμιση της αεροπορικής πρόσβασης εντάσσεται, κατά την εκτίμησή του, στην προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης αυτού του συνόλου.

Παράλληλα, αναφερόμενος συνολικά στον ελληνικό τουρισμό, τόνισε ότι η αύξηση της ζήτησης συνδέεται με τις επενδύσεις στα ξενοδοχεία, στις εμπειρίες και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έθεσε, ωστόσο, ως βασική πρόκληση την εποχικότητα, υπογραμμίζοντας ότι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου απαιτεί συνεργασία με την τοπική οικονομία και τη λειτουργία ξενοδοχείων, εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων πέρα από τους παραδοσιακούς μήνες αιχμής.

Τ.Αν.