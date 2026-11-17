Σε μια ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών για το μέλλον του τόπου προσκαλεί τους πολίτες της Κυπαρισσίας ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας «Η Πρόοδος».

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Πώς φαντάζεστε την πόλη μας σε 25 χρόνια;

Αν είχαμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να διεκδικήσουμε ένα μεγάλο έργο για την Κυπαρισσία, ποιο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον της;

Ένα έργο που θα δημιουργούσε νέες θέσεις εργασίας, θα έφερνε επενδύσεις και εισόδημα στην τοπική αγορά και θα έδινε λόγους στους νέους να μείνουν στον τόπο τους, αλλά και σε νέες οικογένειες να εγκατασταθούν εδώ.

Νέες τεχνολογίες, ενέργεια, καινοτομία, υποδομές, εκπαίδευση, υγεία, έρευνα, παραγωγή, τουρισμός, αξιοποίηση του λιμανιού ή κάποιας άλλης υπάρχουσας εγκατάστασης ή υποδομής, ή μήπως κάτι εντελώς διαφορετικό;

Οι δυνατότητες είναι πολλές και το πεδίο σκέψης ανοιχτό, χωρίς περιορισμούς σε όσα γνωρίζουμε ή έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.

Τι πιστεύετε ότι λείπει από την Κυπαρισσία; Τι θα μπορούσε να γίνει ώστε η πόλη μας να αναπτυχθεί και να αποκτήσει πληθυσμιακή δυναμική και οικονομική άνθηση; Σκεφτείτε ελεύθερα, προτείνετε τολμηρά.

Μοιραστείτε τις ιδέες, τις σκέψεις και τις προτάσεις σας: Στα σχόλια της ανάρτησης, με προσωπικό μήνυμα (inbox) στη σελίδα του Συλλόγου, τηλεφωνικά στο 6970 015 033 ,με email στο eskyparissias@gmail.com

Το μέλλον της Κυπαρισσίας αξίζει να το σχεδιάσουμε μαζί».

Κ.Μπ.