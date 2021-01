Οι πωλήσεις κατοικιών αντίβαρο στα χαμένα έσοδα του κορονοϊού

Παράλληλα συνεχίζει απρόσκοπτα το πρόγραμμα επενδύσεων στη Μεσσηνία, με στόχο να ολοκληρώσει τις μονάδες στη Γιάλοβα εντός του 2021 προκειμένου να λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2022. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του capital.gr, στο οποίο μεταξύ άλλων τονίζεται η σημασία των συμφωνιών με τον όμιλο Lamda Development για τις εγκαταστάσεις στο Ελληνικό και με τον όμιλο Στασινόπουλου για αθλητικές εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Πέννυς Κούτρα στο capital.gr: "Υποστήριξη από τις πωλήσεις πολυτελών κατοικιών εντός του 2020 αναμένει ο όμιλος ΤΕΜΕΣ, αντισταθμίζοντας τις απώλειες από τα έσοδα των ξενοδοχειακών μονάδων του, οι οποίες εκτιμάται από τον όμιλο ότι θα εμφανίσουν υποχώρηση της τάξης του 55% στην τρέχουσα χρονιά ως απόρροια των επιπτώσεων της πανδημίας. Ταυτόχρονα, ο όμιλος μέσα στη χρονιά που κλείνει προχώρησε στη σύναψη δύο σημαντικών συμφωνιών για νέες επενδύσεις, τόσο με τον όμιλο Lamda Development όσο και με τον όμιλο Στασινόπουλου, θέτοντας νέους στόχους για τα επόμενα χρόνια.

Το 2019, μια χρονιά-ρεκόρ για τον εγχώριο τουρισμό, ο όμιλος ΤΕΜΕΣ παρουσίασε αύξηση εσόδων (εξαιρουμένων των εσόδων που αποκόμισε από την πώληση επενδυτικών ακινήτων) ύψους 40%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 99,8 εκατ. ευρώ, έναντι 71,4 εκατ. ευρώ το 2018. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, για το έτος 2019 ο όμιλος και η εταιρεία είχαν έσοδα από τη διάθεση επενδυτικών ακινήτων, ύψους 20,9 εκατ. ευρώ και 15,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα πώλησης κατοικιών (επενδυτικών ακινήτων), επί του παρόντος είναι διαθέσιμα προς πώληση οικόπεδα σε ορισμένες γειτονιές στο Navarino Dunes και μονάδες κατοικιών εντός του The Westin.

Σε ό,τι αφορά τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων (EBITDA), το 2019 διαμορφώθηκαν σε 27,6 εκατ. ευρώ, έναντι 20,3 εκατ. ευρώ το 2018 για τον όμιλο, καταγράφοντας αύξηση κατά 36%. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 24,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 392,7 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός της διαμορφώθηκε στα 150 εκατ. ευρώ (160 εκατ. αν προσμετρηθούν και οι μισθώσεις). Σχολιάζοντας τις δράσεις που ανέλαβε εντός του 2020, προκειμένου να αντιπαρέλθει τις επιπτώσεις της πανδημίας, ο όμιλος αναφέρει ότι έκανε χρήση των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης (αναστολή εργασιών, πρόγραμμα "Συν-Εργασία"), ενώ προχώρησε σε συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες για τη μεταφορά πληρωμής χρεολυσίων, που ήταν καταβλητέα το 2020, στη λήξη των δανείων, η οποία είναι μετά το 2024. Συγκεκριμένα, διασφαλίστηκε η μεταφορά δόσεων κεφαλαίου συνολικού ύψους 9,6 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τα επιχειρησιακά και επενδυτικά σχέδια του ομίλου ΤΕΜΕΣ, διατηρείται σαφώς η περαιτέρω επέκταση στη Μεσσηνία, όπου το επενδυτικό σχέδιό της είναι ύψους 250 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στη δημιουργία τριών νέων περιοχών στο Costa Navarino, το Navarino Hills, το Navarino Waterfront και το Navarino Bay. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας, το Navarino Waterfront, που θα διαθέτει παραθαλάσσια αγορά κατά το πρότυπο παράκτιας κωμόπολης, και το Navarino Bay, όπου βρίσκεται το 18 οπών γήπεδο γκολφ, αναμένεται να ολοκληρωθούν από το 2021 και μετά. Οι εν λειτουργία αναπτύξεις της εταιρείας στο Costa Navarino περιλαμβάνουν δύο πολυτελή ξενοδοχειακά θέρετρα στο Navarino Dunes και δύο γήπεδα γκολφ επώνυμου σχεδιαστή, το The Dunes Course και το The Bay Course.

Ο όμιλος προχωρά επίσης στη μετατροπή του "Χίλτον" σε μικτής χρήσης ξενοδοχείο, ενώ τα υφιστάμενα δωμάτια θα μετατραπούν σε μείγμα πολυτελών κατοικιών και δωματίων υψηλών προδιαγραφών. Επίσης, θα υπάρχουν ιδιωτικά clubs με εστιατόρια διακεκριμένων brands, clubs υγείας και ευεξίας, χώροι γυμναστηρίου, spa και πισίνα. Ακόμα, σε μέρος των δημόσιων και συνεδριακών χώρων θα αναπτυχθούν εμπορικοί χώροι (λιανικής) και εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής.

Τέλος, ο όμιλος ήδη έχει συμφωνήσει με τη Lamda Development στην ανάπτυξη δύο πολυτελών ξενοδοχείων στο Ελληνικό, μια επένδυση που προσδιορίζεται στα 300 εκατ. ευρώ, ενώ εισέρχεται και στην κατασκευή και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων μετά τη συμφωνία με τον όμιλο Στασινόπουλου, για την ανάπτυξη της Στάδιο 2020".