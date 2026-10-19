Η Eurostat για Μεσσηνία - Λακωνία: Σχετική βελτίωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ  

Σχετική βελτίωση της θέσης της Μεσσηνίας και της Λακωνίας, με μεγάλη απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καταγράφουν τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η κοινή στατιστική ενότητα των δύο νομών φτάνει το 2023 τις 20.600 Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), έναντι 18.000 το 2022, και αντιστοιχεί περίπου στο 54% του μέσου επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ελληνική κατάταξη η Μεσσηνία–Λακωνία ανεβαίνει στην 27η θέση μεταξύ 52 στατιστικών ενοτήτων, από την 31η το 2022, σύμφωνα με υπολογισμό στα αναθεωρημένα στοιχεία της ίδιας βάσης. Παραμένει, ωστόσο, στην τελευταία θέση μεταξύ των τριών ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μεσσηνία–Λακωνία καταλαμβάνει την 1.040ή θέση μεταξύ 1.165 στατιστικών ενοτήτων με διαθέσιμα στοιχεία για το 2023, παραμένοντας στο χαμηλότερο 11% της κατάταξης ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης.

Τα στοιχεία δίνουν μια νεότερη εικόνα από εκείνη που παρουσιάστηκε στο περσινό ρεπορτάζ της «Ε», το οποίο βασιζόταν στο 2022. Για τη Μεσσηνία–Λακωνία και τις υπόλοιπες ελληνικές ενότητες αυτού του γεωγραφικού επιπέδου, τελευταίο διαθέσιμο έτος παραμένει το 2023.

Μικρότερη απόσταση από την Ευρώπη

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Μεσσηνίας–Λακωνίας σε ΜΑΔ αυξάνεται κατά 14,4% μεταξύ 2022 και 2023. Στο ίδιο διάστημα ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανεβαίνει από τις 36.100 στις 38.400 ΜΑΔ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 6,4%.

Η ταχύτερη άνοδος της τοπικής ενότητας βελτιώνει τη σχετική θέση της. Με υπολογισμό από τα δημοσιευμένα ποσά, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αντιστοιχεί στο 53,6% του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2023, έναντι 49,9% το 2022. Η απόσταση περιορίζεται κατά περίπου 3,8 ποσοστιαίες μονάδες, εξακολουθεί όμως να είναι μεγάλη.

Σε ευρώ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξάνεται από 14.700 σε 16.700, ενώ το συνολικό ΑΕΠ της κοινής ενότητας ανεβαίνει από περίπου 3,60 δισ. σε 4,08 δισ. ευρώ.

Οι μεταβολές αυτές αφορούν μεγέθη σε τρέχουσες τιμές. Επομένως, η αύξηση κατά 14,4% του δείκτη σε ΜΑΔ δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως αντίστοιχη πραγματική οικονομική ανάπτυξη ή ως αύξηση της αγοραστικής δύναμης κάθε κατοίκου. Για μια τέτοια αποτίμηση χρειάζονται πρόσθετα στοιχεία για τις τιμές, τον όγκο της παραγωγής και τα εισοδήματα.

Τελευταία στην Πελοπόννησο

Οι διαφορές στο εσωτερικό της Πελοποννήσου παραμένουν αισθητές. Η Αργολίδα–Αρκαδία καταγράφει το 2023 κατά κεφαλήν ΑΕΠ 24.100 ΜΑΔ και καταλαμβάνει την 11η θέση στην Ελλάδα. Ακολουθεί η Κορινθία με 21.800 ΜΑΔ, στην 21η θέση, ενώ η Μεσσηνία–Λακωνία βρίσκεται στην 27η.

Στατιστική ενότητα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 2023 σε ΜΑΔ Ποσοστό του μέσου όρου της ΕΕ* Θέση στην Ελλάδα Αργολίδα–Αρκαδία 24.100 62,8% 11η Κορινθία 21.800 56,8% 21η Μεσσηνία–Λακωνία 20.600 53,6% 27η

Υπολογισμός με ευρωπαϊκό μέσο όρο 38.400 ΜΑΔ.

Παρά την τελευταία θέση, η Μεσσηνία–Λακωνία εμφανίζει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των τριών ενοτήτων. Η Αργολίδα–Αρκαδία υποχωρεί ελαφρά από τις 24.200 στις 24.100 ΜΑΔ, ενώ η Κορινθία αυξάνεται από τις 21.200 στις 21.800.

Έτσι, περιορίζεται και η εσωτερική απόσταση. Η διαφορά της Μεσσηνίας–Λακωνίας από την Αργολίδα–Αρκαδία μειώνεται από 6.200 σε 3.500 ΜΑΔ ανά κάτοικο, ενώ από την Κορινθία περιορίζεται από 3.200 σε 1.200.

Για το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώνεται το 2023 στις 22.000 ΜΑΔ, περίπου στο 57,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η Ελλάδα βρίσκεται στις 26.300 ΜΑΔ, περίπου στο 68,5%. Η Μεσσηνία–Λακωνία αντιστοιχεί συνεπώς στο 78,3% του ελληνικού μέσου επιπέδου.

Η μεγάλη συγκέντρωση στην Αττική

Στην κορυφή της ελληνικής κατάταξης βρίσκονται ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών με 52.800 ΜΑΔ και ο Βόρειος Τομέας Αθηνών με 45.400. Είναι οι δύο ελληνικές στατιστικές ενότητες που υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, φτάνοντας περίπου στο 137,5% και στο 118,2%, αντίστοιχα.

Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ξάνθη με 14.400 ΜΑΔ, η Ροδόπη με 14.600 και η Ευρυτανία με 15.900. Η εικόνα αποτυπώνει τις μεγάλες αποκλίσεις στην παραγωγή ανά κάτοικο μεταξύ των περιοχών της χώρας.

Τι μετρά ο δείκτης

Η Eurostat παρουσιάζει τη Μεσσηνία και τη Λακωνία ως μία κοινή ενότητα NUTS 3. Επομένως, από τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν προκύπτει ξεχωριστό κατά κεφαλήν ΑΕΠ για τη Μεσσηνία, ούτε μπορεί να προσδιοριστεί ποιος από τους δύο νομούς συμβάλλει περισσότερο στην άνοδο.

Οι Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης επιτρέπουν τη σύγκριση οικονομιών λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των τιμών μεταξύ χωρών. Η προσαρμογή γίνεται με εθνικούς συντελεστές και δεν αποτυπώνει ξεχωριστά το κόστος ζωής στην Καλαμάτα, στη Σπάρτη ή σε άλλες πόλεις.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μετρά την παραγωγή μιας περιοχής διαιρεμένη με τον πληθυσμό της. Δεν αποτελεί μέτρηση του μισθού, του διαθέσιμου εισοδήματος ή της κατανομής του πλούτου μεταξύ των κατοίκων.

Τα στοιχεία του 2023 χαρακτηρίζονται προσωρινά, ενώ έχουν αναθεωρηθεί και προηγούμενα έτη. Για τον λόγο αυτό, οι συγκρίσεις του παρόντος ρεπορτάζ βασίζονται εξ ολοκλήρου στην ενημερωμένη σειρά της Eurostat.