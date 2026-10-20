Διεθνές συνέδριο ανάπτυξης και οικονομίας στην Καλαμάτα – Συμμετέχουν επιστήμονες από 36 πανεπιστήμια 19 χωρών

Με τη συμμετοχή επιστημόνων από 36 πανεπιστήμια 19 χωρών και την παρουσίαση 129 επιστημονικών εργασιών πραγματοποιείται στην Καλαμάτα το 7ο Διεθνές Συνέδριο Ανάπτυξης και Οικονομίας (I.CO.D.ECON.), οι εργασίες του οποίου ξεκινούν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στις 6.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η έναρξη του συνεδρίου περιλαμβάνει δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, με αντικείμενο τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και την κοινωνία, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Στην πρώτη συζήτηση, με θέμα «Η οικονομία και η κοινωνία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», συμμετέχουν ο καθηγητής Gabriel Xiao-Guang Yue, με επιστημονική δραστηριότητα στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της βιωσιμότητας και της εκπαίδευσης, ο πρώην πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητής Χρήστος Τρυφωνόπουλος.

Στη δεύτερη συζήτηση, με θέμα «Η ελληνική οικονομία και κοινωνία αντιμέτωπες με προκλήσεις», συμμετέχουν ο πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας, η πρώην πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, ομότιμη καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη, και ο καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Νίκος Φωτόπουλος.

Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο. Συνολικά θα παρουσιαστούν 129 επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες, από τις οποίες 81 με φυσική παρουσία και 48 διαδικτυακά. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα 15 διακρατικών ερευνητικών έργων.

Το συνέδριο διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας στη Βουλγαρία, το Πανεπιστήμιο του Ιασίου στη Ρουμανία, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ στην οργάνωσή της συμμετέχουν ο Δήμος Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Μέγας χορηγός είναι το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, ενώ χορηγοί είναι το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και οι εκδοτικοί οίκοι «Δίσιγμα» και «Προπομπός».

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα icodecon2026.uop.gr.