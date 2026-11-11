Σύλλογοι λογιστών κατά της αποδυνάμωσης των τοπικών ΔΟΥ

Κοινή ανακοίνωση με την οποία εκφράζουν την αντίθεσή τους στον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για τη δημιουργία κεντρικοποιημένων φορολογικών δομών και την ταυτόχρονη αποδυνάμωση των τοπικών ΔΟΥ, εξέδωσαν πέντε σύλλογοι και ενώσεις λογιστών – φοροτεχνικών από την Πελοπόννησο.

Ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αρκαδίας, ο Σύλλογος Οικονομολόγων λογιστών Κορινθίας, η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Λακωνίας, η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Μεσσηνίας και ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ναυπλίας – Ερμιονίδας συντάσσονται με τον αγώνα των εργαζομένων στις ΔΟΥ, τονίζοντας πως η ψηφιακή μετάβαση δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την ανθρώπινη εξυπηρέτηση.

Η κοινή ανακοίνωση αναφέρει:

“Ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Αρκαδίας, ο Σύλλογος Οικονομολόγων λογιστών Νομού Κορινθίας, η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Νομού Λακωνίας, η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Μεσσηνίας και ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ναυπλίας - Ερμιονίδας, τάσσονται υπέρ του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ και κατά τη δημιουργίας κεντρικοποιημένων δομών κατά το πρότυπο των κέντρων της Αττικής (ΚΕ.Β.ΕΙΣ., ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., ΕΛ.ΚΕ., ΚΕ.ΦΟ.Κ.) με ταυτόχρονη αποδυνάμωση των τοπικών φορολογικών αρχών.

Λόγω επαγγελματικής ιδιότητας των μελών μας, είμαστε οι πλέον αρμόδιοι να επιβεβαιώσουμε και να τεκμηριώσουμε την αναγκαία λειτουργία των τοπικών παραρτημάτων της ΑΑΔΕ στη περιφέρεια. Ο καταιγισμός των νομοθετικών και ψηφιακών αλλαγών και η μετακύλιση διαδικασιών από τη κρατική στην ιδιωτική ευθύνη θα ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί από το κλάδο μας χωρίς την αρωγή των ήδη ολιγάριθμων υπαλλήλων των τοπικών Δ.Ο.Υ ( και όλων των υπηρεσιών φυσικά).

Η δυνατότητα άμεσης επίλυσης θεμάτων, η λήψη συμβούλων περί διαδικασιών, η εξυπηρέτηση αιτημάτων και η πολυετής τους εμπειρία είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη θέση αυτών των υπαλλήλων απαραίτητη.

Αντιλαμβανόμαστε πως οι λόγοι συνένωσης σε κεντρικοποιημένες δομές είναι οικονομικοί κατά κύρια βάση και δεν θα επεκταθούμε στους υπόλοιπους λόγους. Σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε κριτική επί του κρατικού σχεδιασμού, αν και αντικειμενικά για τέτοιου είδους σχέδια οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για κριτική και προτάσεις είναι οι επαγγελματίες του κλάδου μας που έχουν πλήρη επαφή με το όλο κρατικό μηχανισμό. Σκοπός μας είναι να σας υπενθυμίσουμε και να μας απαντήσετε στα εξής:

- Για ποια καταπολέμηση γραφειοκρατίας μιλάτε όταν και με την υποβολή αιτημάτων και τη κοινοποίηση εγγράφων μέσω αυτών σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, χρειάζεται κάθε φορά ο πολίτης να τα γνωστοποιεί εκ νέου σε κάθε εξυπηρέτησή του;

- Με τη συνένωση των Δ.Ο.Υ. από το 2011, πετύχατε τους δημοσιονομικούς σκοπούς; Και αν ναι, είδατε ταυτόχρονα και την εξαθλίωση των περιοχών όπου έκλεισαν τα γραφεία, την αποκαρδίωση πολιτών και επαγγελματιών να εκπληρώσουν και να ξεκινήσουν φορολογικές διαδικασίες και την οικονομική αποδυνάμωση των μεταφερθέντων υπαλλήλων με ό,τι αυτό συνεπέφερε;

- Έχετε χρησιμοποιήσει σε όλο τους το φάσμα τις πλατφόρμες για να δείτε πραγματικά αν είναι χρηστικές και ενημερωμένες για να κρίνετε αν είναι προσιτό στο πολίτη και τον λογιστή να κάνει τη δουλειά του χωρίς προγενέστερη εμπειρία και τη καθοδήγηση αρμόδιου υπαλλήλου;

- Οι κεντρικοποιημένες δομές πως θα διευκολύνουν άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπου ακόμα και η ψηφιακή εξυπηρέτηση για αυτά είναι γολγοθάς;

- Θα μειώσετε το κόστος του κρατικού μισθολογίου και μήπως σκέφτεστε χορήγηση voucher στους πολίτες για να πληρώνουν λογιστές, δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες για να λάβουν τη γνώση και την εξυπηρέτηση που χρειάζονται;

- Οι σχέσεις μεταξύ πολιτών, επαγγελματιών και υπαλλήλων στις τοπικές φορολογικές διευθύνσεις στηρίζονται στο Ελληνικό φιλότιμο και ας τις δαιμονολογείτε ως εν δυνάμει πελατειακές.

- Τέλος, κατά πόσο η ψηφιακή μετάβαση και «αναβάθμιση» αλλά και η μέχρι τώρα κεντρικοποίηση, όπου πραγματοποιήθηκε, καταπολέμησε την φοροδιαφυγή, την φοροκλοπή και την διαφθορά;

Συνοψίζοντας, η δημιουργία των κεντρικοποιημένων δομών δεν είναι αυτό κάθε αυτό πρόβλημα. Η λειτουργία τους με ταυτόχρονη εξάλειψη απαραίτητων ανθρωπίνων πόρων χωρίς προγενέστερη επίλυση άλλων σοβαρότερων θεμάτων είναι το πρόβλημα.

Οι σύλλογοι και οι ενώσεις λογιστών - φοροτεχνικών στέκονται δίπλα στον αγώνα του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. καθώς και σε κάθε άλλο φορέα συντασσόμενο υπέρ των υγιών κρατικών μεταρρυθμίσεων”.