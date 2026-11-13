Σύλλογος Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Τριφυλίας: Πάνω από 80% τα λάθη στην κτηματογράφηση

Αποτέλεσμα αυτού είναι να μη μπορεί να προχωρήσει τίποτα αν δεν προηγηθεί διόρθωση στο Κτηματολόγιο.

Χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων σημειώνουν πως: “Όλα αυτά λοιπόν τα «λάθη» και άλλα πολλά που δεν υπάρχει χώρος να τα περιγράψουμε, ενώ θα έπρεπε να έχουν επιλυθεί στην κτηματογράφηση δηλαδή κατά τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων και πάντως πριν παραδώσει ο ανάδοχος την κτηματολογική βάση ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα στο μέλλον, μεταφέρθηκαν για να επιλυθούν στο λειτουργούν κτηματολόγιο από τις 15 Ιουνίου με αποτέλεσμα ο πολίτης που πρέπει να κάνει μία πράξη, μεταβίβαση ή πώληση να μην μπορεί να προχωρήσει. Προκαλούμε οποιονδήποτε καλόπιστο να κάνει ένα ρεπορτάζ στα γραφεία των μηχανικών των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων στην περιοχή μας για να διαπιστώσει το αδιέξοδο και το πάγωμα που έχει δημιουργηθεί στις συναλλαγές που αφορούν την ιδιοκτησία. Αγοραπωλησίες δεν μπορούν να γίνουν και ειδικά ανθρώπων που είναι σε ανάγκη να πωλήσουν, αποδοχές κληρονομιάς δεν μπορούν να γίνουν, οικοδομικές άδειες δεν μπορούν να εκδοθούν, διανομές περιουσίας δεν γίνονται και πολλές άλλες εμπράγματες συναλλαγές.

Σύμφωνα με τις ανεπαρκείς οδηγίες του κτηματολογίου τα λάθη αυτά διορθώνονται μέσα από κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι πολύπλοκες, χρονοβόρες και κοστίζουν. Δηλαδή ο πολίτης αφού πλήρωσε για τοπογραφικά για τη δήλωσή του ή για να συντάξει το συμβόλαιό του ή για να κάνει την ένστασή του στην ανάρτηση, τώρα πρέπει να ξανά πληρώσει δεύτερη φορά τον ειδικό για να διορθώσει αυτά που δεν διόρθωσε ο ανάδοχος της κτηματογράφησης…”.

Υπογραμμίζουν ότι “Η παρέμβασή μας αυτή ως επιστημονικός φορέας σκοπό έχει κατ’ αρχή να ενημερώσει τους πολίτες για τα πραγματικά αίτια που έχουν δημιουργήσει αυτές τις δυσκολίες στη διαχείριση της περιουσίας τους ώστε να γνωρίζουν ποιοι ευθύνονται και αναλόγως να αποδίδουν τις ευθύνες σε αυτούς που τις έχουν και όχι σε αυτούς που προσπαθούν να τους λύσουν το πρόβλημα. Επίσης ζητάμε από την πολιτεία να πάρει μέτρα για τη βελτίωση αυτής της αδιέξοδης κατάστασης που όσο περνά ο χρόνος και τα αιτήματα θα αυξάνονται θα γίνεται χειρότερη, με διάλογο με τους επιστημονικούς φορείς και τους εργαζόμενους στο Κτηματολόγιο και με τη στελέχωση με το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό με μηχανικούς και νομικούς και τεχνικά μέσα και σε επίπεδο κτηματολογικού γραφείου”.