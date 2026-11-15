38,8 εκ. για τις συντάξεις του Οκτωβρίου στη Μεσσηνία

Συνολικά 64.649 κύριες και επικουρικές συντάξεις, ύψους 38,88 εκατ. ευρώ, καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο στη Μεσσηνία, ενώ στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου καταβλήθηκαν 230.165 συντάξεις, συνολικού ύψους 140,01 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την έκθεση του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος» της ΗΔΙΚΑ για τον Οκτώβριο 2026 και αποτυπώνουν το σημαντικό μέγεθος των συνταξιοδοτικών καταβολών στην οικονομία της Πελοποννήσου.

Σε ετήσια βάση, εφόσον διατηρηθεί το ύψος των καταβολών του Οκτωβρίου, οι συντάξεις αντιστοιχούν σε 466,6 εκατ. ευρώ στη Μεσσηνία και 1,68 δισ. ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα ποσά αυτά προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό της μηνιαίας δαπάνης επί 12 και αποτελούν ενδεικτική ετήσια αναγωγή.

Στη Μεσσηνία καταβάλλονται 42.923 κύριες συντάξεις, συνολικού ύψους 35,08 εκατ. ευρώ, και 21.726 επικουρικές, συνολικού ύψους 3,80 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από τις 230.165 συντάξεις, οι 164.987 είναι γήρατος, οι 46.267 θανάτου, οι 14.527 αναπηρίας και οι 4.384 άλλων κατηγοριών ή χωρίς σχετική ένδειξη.

Ο αριθμός των συντάξεων δεν ταυτίζεται με τον αριθμό των συνταξιούχων, καθώς ένας δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία συντάξεις. Επίσης, τα ποσά αφορούν τη συνταξιοδοτική δαπάνη πριν από τις κρατήσεις.

Η Μεσσηνία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της συνταξιοδοτικής δαπάνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς της αναλογεί το 27,8% των συνολικών καταβολών.

Ακολουθεί η Κορινθία με 59.195 συντάξεις, συνολικού ύψους 36,35 εκατ. ευρώ τον μήνα, η Αργολίδα με 38.749 συντάξεις και 23,13 εκατ. ευρώ, η Αρκαδία με 35.814 συντάξεις και 22,90 εκατ. ευρώ και η Λακωνία με 31.758 συντάξεις και 18,75 εκατ. ευρώ.

Η Μεσσηνία και η Κορινθία συγκεντρώνουν από κοινού περίπου το 53,7% της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ

Στα 808,20 ευρώ διαμορφώνεται η μέση κύρια σύνταξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, έναντι 869,78 ευρώ πανελλαδικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» για τον Οκτώβριο. Η διαφορά φτάνει τα 61,58 ευρώ ή το 7,1%.

Στη Μεσσηνία η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 817,35 ευρώ, υπολείπεται δηλαδή κατά 52,43 ευρώ ή 6% του πανελλαδικού μέσου όρου.

Την υψηλότερη μέση κύρια σύνταξη μεταξύ των πέντε νομών εμφανίζει η Αρκαδία με 872,60 ευρώ, ξεπερνώντας οριακά τον πανελλαδικό μέσο όρο. Ακολουθούν η Κορινθία με 819,67 ευρώ, η Μεσσηνία με 817,35 ευρώ, η Αργολίδα με 786,09 ευρώ και η Λακωνία με 733,34 ευρώ.

Διαφορετική είναι η εικόνα στις επικουρικές συντάξεις. Η μέση επικουρική στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διαμορφώνεται σε 178,32 ευρώ, έναντι 177,09 ευρώ στον αντίστοιχο γεωγραφικό υπολογισμό για το σύνολο της χώρας.

Στη Μεσσηνία η μέση επικουρική ανέρχεται σε 174,96 ευρώ. Το υψηλότερο ποσό καταγράφεται στην Αρκαδία με 193,57 ευρώ και ακολουθούν η Κορινθία με 181,03 ευρώ, η Μεσσηνία με 174,96 ευρώ, η Λακωνία με 170,50 ευρώ και η Αργολίδα με 169,66 ευρώ.

Οι διαφορές στο ύψος των συντάξεων συνδέονται με την ασφαλιστική ιστορία των δικαιούχων, τις αποδοχές και τα έτη ασφάλισης, καθώς και τη σύνθεση των συνταξιοδοτικών παροχών κάθε περιοχής.

ΣΤΟ 16,7% ΤΟΥ ΑΕΠ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Η σύγκριση των συνταξιοδοτικών καταβολών με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αποτυπώνει τη σχετική οικονομική βαρύτητα των συντάξεων στις τοπικές οικονομίες. Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων της ΗΔΙΚΑ και της ΕΛΣΤΑΤ, οι ετησιοποιημένες συνταξιοδοτικές καταβολές στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιστοιχούν στο 16,7% του περιφερειακού ΑΕΠ του 2023, έναντι 15% στο σύνολο της χώρας.

Το ΑΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανήλθε το 2023 σε 10,03 δισ. ευρώ, ενώ οι συνταξιοδοτικές καταβολές, υπολογισμένες σε δωδεκάμηνη βάση από τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2026, φτάνουν το 1,68 δισ. ευρώ.

Στη Μεσσηνία η αναλογία είναι ακόμη υψηλότερη. Οι ετησιοποιημένες συντάξεις των 466,6 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο 17,9% του ΑΕΠ του νομού, το οποίο το 2023 ανήλθε σε 2,60 δισ. ευρώ. Ακολουθεί η Αρκαδία με ποσοστό 17,2%, η Κορινθία με 17%, η Αργολίδα με 15,5% και η Λακωνία με 15,2%.

Και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι ετησιοποιημένες συνταξιοδοτικές καταβολές αντιστοιχούν σε ποσοστό του ΑΕΠ υψηλότερο από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

ΌΓΔΟΗ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Στην όγδοη θέση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας βρίσκεται η Πελοπόννησος ως προς την αναλογία των ετησιοποιημένων συνταξιοδοτικών καταβολών προς το ΑΕΠ.

Την υψηλότερη αναλογία εμφανίζει η Ήπειρος με 23,2% και ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία με 22,2%, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 19,8%, η Δυτική Ελλάδα με 19,3%, το Βόρειο Αιγαίο και η Θεσσαλία με 19,2% και η Κεντρική Μακεδονία με 17,3%.

Χαμηλότερα από την Πελοπόννησο βρίσκονται η Στερεά Ελλάδα με 15,7%, η Κρήτη με 14,7%, τα Ιόνια Νησιά με 14,2%, η Αττική με 12,6% και το Νότιο Αιγαίο με 10,7%.

Η διαφορά μεταξύ της Ηπείρου και του Νοτίου Αιγαίου ξεπερνά τις 12 ποσοστιαίες μονάδες.

ΑΠΟ ΤΟ 28,7% ΤΗΣ ΆΡΤΑΣ ΣΤΟ 9,2% ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι αποκλίσεις μεταξύ των νομών της χώρας. Την υψηλότερη αναλογία ετησιοποιημένων συνταξιοδοτικών καταβολών προς ΑΕΠ εμφανίζει η Άρτα με 28,7% και ακολουθούν η Καρδίτσα με 25% και η Κοζάνη με 24,9%.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι Κυκλάδες με 9,2%, η Ζάκυνθος με 9,7% και η Βοιωτία με 10%. Η αναλογία στην Άρτα είναι υπερτριπλάσια εκείνης των Κυκλάδων, ενώ η Μεσσηνία, με 17,9%, βρίσκεται 2,9 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Οι αποκλίσεις αυτές επηρεάζονται τόσο από το ύψος των συνταξιοδοτικών καταβολών όσο και από το μέγεθος της οικονομικής παραγωγής κάθε περιοχής. Επομένως, μια υψηλή αναλογία συντάξεων προς ΑΕΠ μπορεί να αντανακλά και τη σχετικά περιορισμένη παραγωγική βάση μιας τοπικής οικονομίας.

Οι συνταξιοδοτικές καταβολές αποτελούν σταθερή πηγή εισοδήματος για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά της Πελοποννήσου. Ιδιαίτερα στη Μεσσηνία, όπου οι μηνιαίες καταβολές πλησιάζουν τα 39 εκατ. ευρώ, το συνταξιοδοτικό εισόδημα έχει σημαντική παρουσία στην οικονομική δραστηριότητα.

Ένα μέρος των χρημάτων αυτών κατευθύνεται στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, στη στέγαση, στην υγεία και στην κάλυψη καθημερινών αναγκών, στηρίζοντας την τοπική κατανάλωση.

Παράλληλα, η υψηλή αναλογία συντάξεων προς ΑΕΠ θέτει το ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στο εισόδημα από μεταβιβαστικές πληρωμές και στην παραγωγική δραστηριότητα. Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περιφέρεια που αντιμετωπίζει πληθυσμιακή συρρίκνωση και γήρανση.

Πάντως, οι συντάξεις αποτελούν μεταβιβαστικές πληρωμές και δεν συνυπολογίζονται αυτούσιες στο ΑΕΠ. Η σύγκριση δείχνει το σχετικό μέγεθος των συνταξιοδοτικών καταβολών σε σχέση με την οικονομική παραγωγή και δεν σημαίνει ότι οι συντάξεις παράγουν το αντίστοιχο ποσοστό του ΑΕΠ.

Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν οι συνταξιοδοτικές καταβολές του Οκτωβρίου 2026, αναγόμενες σε ετήσια βάση, και το ονομαστικό ΑΕΠ του 2023 της ΕΛΣΤΑΤ. Τα ποσοστά αποτελούν συγκριτικούς δείκτες διαφορετικών ετών και δεν αποτυπώνουν την πραγματική αναλογία συντάξεων προς ΑΕΠ του 2026.