Παρουσίαση σε επαγγελματίες τουρισμού: Ασφαλής προορισμός ευζωίας η Καλαμάτα

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, στόχος της δράσης αποτελεί η καινοτόμος προβολή του τουριστικού κεφαλαίου του Δήμου Καλαμάτας στα κρίσιμα κοινά του εξωτερικού (tour operators, travel agents, ταξιδιωτικά γραφεία και δημοσιογράφοι). Με το online εκπαιδευτικό σεμινάριο, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να μελετήσουν από τον υπολογιστή τους το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν του Δήμου Καλαμάτας.

Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια λαμβάνουν μέρος σε κουίζ, καθώς και πιστοποίηση ως Kalamata Destination Specialist για τη γνώση τους αναφορικά με τον τουριστικό προορισμό.

Το ψηφιακό σεμινάριο (online training) για το Δήμο Καλαμάτας είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για τον προορισμό και η οποία διαρθρώθηκε σε μία σειρά από ενότητες, με αντικείμενο όπως: Culture, Sports Infrastructures and Events, History, Sun and Beaches, MICE and Yachting, Gastronomy & Local Products, Nature and Activities. Κάθε ενότητα εμπεριέχει επεξεργασμένο υλικό (κείμενο - εικόνες, κουίζ, βίντεο του Δήμου Καλαμάτας) τα οποία με τρόπο πολυμεσικό και πολυτροπικό προσφέρονται στον χρήστη.

Η ανακοίνωση του δήμου εξηγεί ότι “η καμπάνια έχει πολλαπλές αλληλοσυνδεόμενες διαδρομές, είτε μέσω των newsletter, είτε μέσω social media είτε μέσα από το ίδιο το online training, το οποίο έχει τη δική του αξία και αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο του Δήμου Καλαμάτας στην ψηφιακή προβολή του. Πραγματοποιήθηκε η αποστολή 4 newsletter σε περισσότερους από 60.000 επαγγελματίες τουρισμού διεθνώς κάθε φορά, όπου παρουσιάστηκε το online training και η Καλαμάτα συνολικά ως προορισμός της ευζωίας/wellbeing και του πολιτισμού, με έμφαση στην ασφάλεια και τα πολύ χαμηλά επίπεδα κρουσμάτων Covid.

Οι επαγγελματίες τουρισμού οι οποίοι ολοκλήρωσαν το online training είναι συνολικά 40, στους οποίους το Τμήμα Τουρισμού θα οργανώσει το κατάλληλο follow up την επόμενη περίοδο, μέσω fam trip και άλλων ενεργειών. Η αποστολή των newsletter θα συνεχιστεί και την επόμενη περίοδο, με στόχο την ανάδειξη της Καλαμάτας ως ένα ποιοτικό, ασφαλή και δυναμικό προορισμό της Νότιας Πελοποννήσου και της Μεσογείου”.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ BRAND ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σε δηλώσεις του τόνισε: «Επενδύουμε την σύνδεσή μας με τα κρίσιμα κοινά του εξωτερικού, μέσω καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων. Με σχέδιο και στοχευμένες δράσεις όπως η social media καμπάνια μας και τώρα το online training, επενδύουμε στην εξωστρέφεια και τη γνωριμία των επαγγελματιών τουρισμού διεθνώς με τον προορισμό μας. Ενίσχυση του brand Καλαμάτα, μέσα από τις ψηφιακές δράσεις και τη διεύρυνση της κοινότητας των συνεργασιών με τους επαγγελματίες τουρισμού διεθνώς».

