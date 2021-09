Η ναυτιλία έπαιξε γκολφ στην Costa Navarino

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του newmoney.gr:

“Δεκαεπτά ομάδες, των τεσσάρων ατόμων, ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους στα δύο καταπληκτικά γήπεδα του συγκροτήματος της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου. Πρόκειται για τα The Dunes Course και The Bay Course, που βρίσκονται ανάμεσα σε ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών, με θέα στο Ιόνιο πέλαγος και τον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου. Εκτός από τους Ελληνες συμμετείχαν στελέχη της ναυτιλίας από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ρωσία, Ελβετία, Ιταλία, Δανία, η Αγγλία κ.ά. Από τους εφοπλιστές ξεχώρισαν ο Ανδρέας Μαρτίνος, ιδρυτής της ναυτιλιακής Minerva Marine, ο Φραγκίσκος Κανελλάκης της Pantheon Tankers Management, ο Χάρης Παπαδόπουλος της Ariston Navigation, ο Mιχάλης Δαλακούρας της Dalex Shipping Co. και ο Νίκος Παράσχης της Ancora Investment Trust Inc.

Μεγάλες εταιρείες της ναυτιλιακής βιομηχανίας εκπροσώπησαν υψηλόβαθμα στελέχη τους, όπως ο δρ Γιάννης Πατινιώτης της Carras Hellas, ο Σπύρος Βλασσόπουλος, επικεφαλής της Ionic Shipping, συμφερόντων Σαρακάκη, ο Βαγγέλης Χατζής, οικονομικός διευθυντής της Danaos συμφερόντων δρος Ιωάννη Κούστα, ο Ογκάουα Σίνγκο, εκπρόσωπος της Mitsubishi στην Ελλάδα, ο Ιωάννης Χιωτόπουλος, αντιπρόεδρος και περιφερειακός μάνατζερ του Nηογνώμονα DNV, ο Βιτάλι Βέζλιτσνεφ της Cape Shipping, ο Χερντ Τζέιμς από τη Naftomar της γνωστής οικογένειας του Λιβάνου, Ζέιν, οι Λεωνίδας Κορρές και Γιάννης Καρυώτης της Navios συμφερόντων Αγγελικής Φράγκου, ο Φρανκ Μοντέιρο της εταιρείας αμερικανικών συμφερόντων χημικών Drew, ο Γουίλιαμ Καρνέζης της Viohalco.

Επίσης, συμμετείχαν στελέχη νηολογίων. Ο Θεόφιλος Ξενακούδης, μanaging director ενός εκ των ισχυρότερων νηολογίων του κόσμου, αυτού των Νήσων Μάρσαλ, που είναι «παλιά σειρά» στο συγκεκριμένο τουρνουά και εκ των χορηγών.

Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των Χ. Παπαδόπουλου, Π. Χάρβεϊ, Ο. Χιούτον και Χ. Βεντούρη. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η ομάδα των Κ. Οικονόμου, Δ. Καραμπάτσου, Ι. Πατινιώτη, Μ. Σορώτου και στην τρίτη θέση βρέθηκε η ομάδα των Α. Σιόμι, Μ. Μποέτιους, Σ. Γκαροπούλιν και Β. Ανδρουλιδάκη.

Το βραβείο «Longest Drive» κέρδισε ο Φρανκ Μοντέιρο και το «Closest to the pin» ο Γουίλιαμ Καρνέζης.

Ομως το τουρνουά δεν είχε μόνο αγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά και φιλανθρωπικό. Η ναυτιλιακή κοινότητα στήριξε έμπρακτα την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Καρκινάκι», η οποία διεκδικεί παρέμβαση στην προσπάθεια ο καρκίνος της παιδικής και εφηβικής ηλικίας να πάψει να είναι θέμα-ταμπού, αλλά και να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι σύμμαχοι ώστε κάθε παιδί που νοσεί να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου νοσηλεία, αποτελεσματική θεραπεία και, τελικά, δικαίωμα στη ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της βραδιάς διοργανώθηκε silent auction (σιωπηλή δημοπρασία) στην οποία δεν ανακοινώνονται τα ονόματα όσων πλειοδότησαν. Δημοπρατήθηκαν 32 αντικείμενα, όπως αυτά των θρύλων του γκολφ Γκάρι Πλέιερ, Τάιγκερ Γουντς, Ρόρι ΜακΙλρόι και αθλητών παγκόσμιας κλάσης, όπως μεταξύ άλλων του πρωταθλητή & MVP των τελικών του NBA Γιάννη Αντετοκούνμπο, του NFL Τομ Μπρέιντι και του τένις Σερένα Γουίλιαμς.

Οι συμμετέχοντες συνεισέφεραν το ποσό που επιθυμούσαν απευθείας στον ειδικό χώρο που είχε διαμορφωθεί για τα αντικείμενα της επιλογής τους, το οποίο ξεπέρασε τα 5.000 ευρώ.

Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου οι γκόλφερ έλαβαν προαιρετικά μέρος στον αγώνα «Τwo ball better ball» που διεξήχθη στο The Bay Course, με εξαιρετική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου”.