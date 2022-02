Πρώτη στην Ελλάδα η Μεσσηνία: Ανοίγει την Κυριακή η τουριστική σεζόν

Την ίδια ημέρα ανοίγει και το ξενοδοχείο "The Westin" της Costa Navarino στο Ρωμανού και ξεκινά για πρώτη φορά η λειτουργία δύο γηπέδων γκολφ: του "The Hills Course" και του γηπέδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Οι πτήσεις που συνδέουν τον Αερολιμένα "Καπετάν Βασίλης Κωσνταντακόπουλος" με την Ευρώπη θα αυξηθούν το Μάρτιο, θα πολλαπλασιαστούν τον Απρίλιο, θα κορυφωθούν το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου και θα συνεχιστούν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι θα εγκαινιαστεί και το νέο ξενοδοχείο "W" της Costa Navarino στη Γιάλοβα, ενώ την άνοιξη του 2023 θα ξεκινήσει η λειτουργία του ξενοδοχείου “Mandarin Oriental” στην ίδια περιοχή.

Η πρώτη πτήση της Aegean από Καλαμάτα για Μόναχο θα αναχωρήσει την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου στις 8 π.μ. ενώ η πτήση από την πρωτεύουσα της Βαυαρίας θα αφιχθεί στον Αερολιμένα "Καπετάν Βασίλης Κωσνταντακόπουλος" στη 1.35 μ.μ.

Η πτήση της Edelweiss από Ζυρίχη θα αφιχθεί στη 1.25 μ.μ. και θα αναχωρήσει για Ελβετία στις 2.15 μ.μ.

