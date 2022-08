Μεσσηνία: Άνοιξε το W Costa Navarino στη Γιάλοβα

Το ξενοδοχείο με θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο Πέλαγος διαθέτει 246 δωμάτια, σουίτες και βίλες πολλές από τις οποίες με ιδιωτικές πισίνες. Είναι το πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα της W Hotels η οποία ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της Marriott Bonvoy. Η επένδυση για το W Costa Navarino άγγιξε τα 90 εκ. ευρώ, μαζί με το Mandarin Oriental που θα λειτουργήσει στην ίδια περιοχή ξεπερνά τα 250 εκ. ευρώ ενώ στο Navarino Dunes στο Ρωμανού έχουν επενδυθεί 600 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας του νέου ξενοδοχείου: «Το νέο W Escape φέρνει μία ξεχωριστή ενέργεια στο Navarino Waterfront, τη νέα περιοχή ανάπτυξης της Costa Navarino και δίνει βήμα στη δημιουργικότητα, τη διαφορετικότητα και την ελευθερία της έκφρασης, εμπλουτίζοντας την εμπειρία του προορισμού. Το W Costa Navarino -το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και εφήβους που έχουν κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας τους- βρίσκεται σε μία παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων, κατά μήκος μίας αμμώδους παραλίας 450 μέτρων με θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου.

"Με το άνοιγμα του W Costa Navarino, τα φώτα στρέφονται στην Ελλάδα», δήλωσε η Candice D’ Cruz, αντιπρόεδρος-Luxury Brands, Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Marriott International. "Το μοναδικό σκηνικό της Costa Navarino, με την ανέγγιχτη ομορφιά της μεσσηνιακής φύσης και την ατμόσφαιρα ελευθερίας, είναι αδιαμφισβήτητα το ιδανικό περιβάλλον για το λανσάρισμα του πρώτου W Escape στην Ελλάδα. Αναθεωρώντας τις καθιερωμένες προσεγγίσεις της πολυτέλειας, το W Costa Navarino θα δώσει μία νέα πνοή στη φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών».

ΕΜΠΝΕΕΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του W Costa Navarino αποτελεί έργο του γραφείου μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη, αντλώντας έμπνευση από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής, με τα λιθόστρωτα μονοπάτια και τους πετρόκτιστους πύργους. Τα τοπικά υλικά πρωταγωνιστούν σε ένα διαχρονικό σχέδιο που δένει αρμονικά με την πλούσια βλάστηση και τις φυτεμένες στέγες, ακολουθώντας τις πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης της Costa Navarino.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός των δωματίων, όπου πρωταγωνιστούν οι φυσικοί τόνοι με πινελιές έντονων χρωμάτων, αναδεικνύει την κληρονομιά της ελληνικής δεξιοτεχνίας. Στα δωμάτια, τους κοινόχρηστους χώρους και την Platía – το σημείο συνάντησης του resort- κυριαρχεί μια σύγχρονη προσέγγιση σε παραδοσιακές τεχνοτροπίες, με τον σχεδιασμό να έχει την υπογραφή του γραφείου MKV Design, με έδρα το Λονδίνο.

Τα γραφεία Τομπάζη και K-Studio σχεδίασαν από κοινού το beach club Parelía και την Platía, μία σύγχρονη εκδοχή της παραδοσιακής πλατείας ενός μεσσηνιακού χωριού, ενώ το γραφείο K-Studio σχεδίασε και τους εσωτερικούς χώρους στο Parelía. Την εσωτερική διακόσμηση του εστιατορίου-μπαρ Between ανέλαβε το γραφείο Interior Design Laboratorium.

Tο εντυπωσιακό σύμβολο-τοτέμ W που χαρακτηρίζει την είσοδο κάθε ξενοδοχείου W ανά τον κόσμο, στo W Costa Navarino εμπνέεται από την περιοχή κι από την ελληνική παράδοση, κι έχει δημιουργηθεί από σκαριά παλιών ψαροκάικων, αποτίνοντας και φόρο τιμής στην ελληνική ναυτοσύνη.

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ

Η έντονη προσωπικότητα των W Hotels αντανακλάται στη μουσική που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι επισκέπτες, με ήχους funky house, hot disco και afro-house μέχρι tribal και neo-soul. Tο πρώτο W Escape στην Ελλάδα, θα φιλοξενεί κάθε χρόνο διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες, ξεκινώντας από φέτος με τους: Alex Nude, Valeron & Band, από κοινού με μία ομάδα σταθερών συνεργατών, όπως οι: Rie Kiriiaka, DJ Montana Cruz και Βασίλης Γεωργακόπουλος.

Η σύγχρονη τέχνη έχει έντονη παρουσία σε όλους τους χώρους του W Costa Navarino. Τη δημιουργία και επιμέλειά της έχει αναλάβει ο Poka-Yio, εικαστικός και επιμελητής εκθέσεων, σε συνεργασία με μία ομάδα νέων και ανερχόμενων καλλιτεχνών και φοιτητών του 12ου Εργαστηρίου, LAB12, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Με έμφαση στη συμπερίληψη, η συλλογή αποτελεί μία πλατφόρμα απόδρασης και εξερεύνησης, αντιπροσωπευτική της νέας εμπειρίας φιλοξενίας που προτείνει το W Costa Navarino.

BEACH FRONT DINING & MIXOLOGY

Το W Costa Navarino παρουσιάζει μία πληθώρα γαστρονομικών προτάσεων. Το W Lounge βρίσκεται στην καρδιά του ξενοδοχείου κι αποτελεί το ιδανικό σημείο για όλες τις ώρες, με μαγευτική θέα στο ηλιοβασίλεμα. Το μενού με τις διεθνείς επιρροές θα συνοδεύουν απεριτίφ, spritzer, zero-waste κοκτέιλ και ποτά με έμπνευση από την περιοχή.

Η Platía είναι η σύγχρονη προσέγγιση μιας υπαίθριας αγοράς, γεμάτης ζωντάνια. Αποτελεί το σημείο συνάντησης για κάθε στιγμή της ημέρας, προσφέροντας πρωινό, καφέ και χαλαρά δείπνα σε τέσσερις χώρους, που ακολουθούν τη λογική “grab ‘n go”.

Το Café αποτελεί το ιδανικό μέρος για τους λάτρεις του καφέ, με φρεσκοαλεσμένες και σπάνιες ποικιλίες, καθώς και φρέσκους χυμούς και διάφορα σνακ. Το Deli Store σερβίρει επιλογές αλλαντικών, τυριών και τοπικών ειδών. Επιπλέον, στο Bakery φουρνίζονται καθημερινά χειροποίητα αρτοσκευάσματα και στο Cookery λειτουργεί μία ανοικτή κουζίνα για πρωινό, η οποία το απόγευμα φιλοξενεί pop-up concepts και γνωστούς σεφ.

Το Between θα προσφέρει δροσερά κοκτέιλ και ελαφριά γεύματα που θα αναδεικνύουν την αγνότητα των γεύσεων και των αρωμάτων. Συνοδεία μουσικής DJ, το Between δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για ένα κοκτέιλ με θέα στο ηλιοβασίλεμα.

Η Parelía έχει ως στόχο να αποτελέσει το hotspot του W Costa Navarino. Στο beach club θα σερβίρονται πιάτα της σύγχρονης ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας, μαζί με πρωτότυπα κοκτέιλ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ζωντανή μουσική και τα DJ sets με μουσική όπως Electro House, NuJazz και Fusion, θα μεταμορφώνουν σταδιακά την Parelía από ένα μέρος ιδανικό για χαλάρωση, σε έναν χώρο για συναρπαστικές βραδιές γεμάτες ενέργεια και χορό.

ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Tο AWAY® Spa προσφέρει μία ποικιλία signature θεραπειών για αναζωογόνηση, ενώ το γυμναστήριο FIT διαθέτει μία θερμαινόμενη εξωτερική πισίνα 25 μέτρων και τον πιο σύγχρονο αθλητικό εξοπλισμό. Επιπλέον, το W Costa Navarino παρέχει ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων γυμναστικής και δραστηριοτήτων ευεξίας για όλα τα επίπεδα, το οποίο περιλαμβάνει beach boot camp, yoga, σεμινάρια κινητικού διαλογισμού "5 Rhythms" και power Pilates στην παραλία.

Το WET Deck με την infinity πισίνα, συνδυάζει την ξεκούραση με την ηλιοθεραπεία, πάντα με τη συναρπαστική θέα στον Κόλπο του Ναβαρίνου.

"Το W Costa Navarino δημιουργεί μια μοναδική ενέργεια, μέσα σε ένα απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό τοπίο. Το νέο ξενοδοχείο συνδυάζει στοιχεία της μεσσηνιακής κληρονομιάς με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη δυναμική των W Hotels. Με σχεδιασμό που αντλεί έμπνευση από την τοπική παράδοση, με έμφαση στην καλλιτεχνική δημιουργία και με ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εμπειριών, η άφιξη του W Costa Navarino ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στη μεσογειακή φιλοξενία", δήλωσε ο Νάσος Παπάζογλου, Γενικός Διευθυντής του W Costa Navarino.»

W HOTELS WORLDWIDE

Γεννημένα μέσα από την τολμηρή κουλτούρα 24/7 της Νέας Υόρκης, τα W Hotels έχουν επαναπροσδιορίσει τον κλάδο της φιλοξενίας για πάνω από δύο δεκαετίες, αψηφώντας τους κανόνες της παραδοσιακής πολυτέλειας όπου κι αν δραστηριοποιούνται με το εμβληματικό τους σήμα W. Με παρουσία σε όλο τον κόσμο μέσα από σχεδόν 60 ξενοδοχεία, ο μοναδικός σχεδιασμός του brand, η εμβληματική υπηρεσία Whatever/Whenever και τα γεμάτα ζωή Living Rooms δημιουργούν μια εμπειρία που συχνά αντιγράφεται, αλλά παραμένει μοναδική.

MARRIOTT INTERNATIONAL

Η Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) εδρεύει στη Bethesda, Maryland, ΗΠΑ και διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 8.000 ξενοδοχείων υπό 30 κορυφαία brands, που εκτείνονται σε 139 χώρες και περιοχές. Η Marriott λειτουργεί και αναπτύσσει μέσω franchise, ξενοδοχεία, καθώς και θέρετρα με χρονομίσθωση, σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία προσφέρει στους ταξιδιώτες το πολυβραβευμένο ταξιδιωτικό πρόγραμμα Marriott Bonvoy®.

COSTA NAVARINO

H Costa Navarino είναι ο διεθνής, τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι η προώθηση της Μεσσηνίας, με απόλυτο σεβασμό για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία.

Αποτελείται από ξεχωριστές περιοχές με πολυτελή ξενοδοχεία πέντε αστέρων, πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες, συνεδριακές εγκαταστάσεις, κέντρα σπα και θαλασσοθεραπείας, γήπεδα γκολφ, καθώς και ένα ευρύ φάσμα μοναδικών δραστηριοτήτων όλο το χρόνο για ενήλικες και παιδιά.

Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή, βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5*, το The Romanos, a Luxury Collection Resort και το The Westin Resort Costa Navarino, οι ιδιωτικές κατοικίες Navarino Residences και η συλλογή διαμερισμάτων The Residences at The Westin Resort Costa Navarino, το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα The Dunes Course, το Anazoe Spa, το συνεδριακό κέντρο House of Events, ειδικά σχεδιασμένοι χώροι για παιδιά, καθώς και ένα ευρύ φάσμα χώρων γαστρονομίας, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Στο Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ The Bay Course και το υπόσκαφο Bay Clubhouse, ενώ το υπερπολυτελές ξενοδοχείο Mandarin Oriental, Costa Navarino θα λειτουργήσει το 2023. Στην κοντινή περιοχή Navarino Waterfront, λειτουργεί από χθες, το νέο πολυτελές ξενοδοχείο W Costa Navarino. Στην περιοχή Navarino Hills, δύο νέα signature γήπεδα γκολφ 18 οπών εγκαινιάστηκαν τον Φεβρουάριο του 2022.