Στην Καλαμάτα τον Μάιο η TBEX Europe 2023

Στο συνέδριο θα συναντηθούν επαγγελματίες από online travel media, travel bloggers, δημιουργοί περιεχομένου αλλά και στελέχη Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου χαρακτηρίζει «τεράστια διεθνή επιτυχία την η ανάθεση διοργάνωσης του TBEX Europe 2023» Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «Το συναρπαστικό, μεγάλης κλίμακας συνέδριο θα διοργανωθεί από τη δυναμική ομάδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που υπέβαλε την υποψηφιότητα και διεκδίκησε την ανάθεση, με την συνεργασία και συμβουλευτική υποστήριξη της MINDHAUS, εταιρία τουριστικού μάρκετινγκ και μέλος της V+O Greece. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει συναντήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, παρουσιάσεις από κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου, ενώ συμπληρώνεται από απολαυστικές βραδιές δικτύωσης για τους συμμετέχοντες καθώς και από ταξίδια εξοικείωσης σε όλη την Πελοπόννησο.

Η μέση διάρκεια διαμονής στην ευρύτερη περιοχή εκτιμάται μεταξύ 10 και 30 ημερών, κάτι που θα δώσει νέα δυναμική στην τουριστική κίνηση για την περίοδο από το τέλος Απριλίου έως τα τέλη Μαΐου. Η εξερεύνηση της περιοχής προσφέρει έναν άνευ προηγουμένου πλούτο, με εμπειρίες που κινούνται πέρα από τα αναμενόμενα και προφανή, δίνοντας ευκαιρίες για τη δημιουργία υλικού που οι επισκέπτες θα μοιραστούν με τους περίπου 300 εκατομμύρια ακολούθους τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φύση, πολιτισμός, γαστρονομία, ιστορία – όλα είναι βαθύτερα και πιο ουσιαστικά σε αυτό το μέρος της γης και η έμπνευση είναι εξασφαλισμένη."

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, με την ευκαιρία της ανακοίνωσης δήλωσε: «Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της Περιφέρειας Πελοποννήσου την οποία ως υπουργείο Τουρισμού στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή. Ο στόχος είναι σαφής και συμβατός με τα σύγχρονα trends του παγκόσμιου τουριστικού χάρτη. Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες του τουρισμού θα συναντηθούν σε έναν ευλογημένο τόπο όπως είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και είναι μεγάλη ευκαιρία όχι μόνο για την προβολή της, αλλά και για την δημιουργία μιας μοναδικής ταξιδιωτικής εμπειρίας”.

Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης είπε: “Η ανάδειξη των ιδιαίτερων προορισμών και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της χώρας μας αποτελεί μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες του ΕΟΤ. Αναγνωρίζουμε ότι η φιλοξενία της επίσημης διοργάνωσης TBEX είναι μια μεγάλη επιτυχία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μια εξαιρετική ευκαιρία για την προβολή ολόκληρης της περιοχής στη διεθνή ταξιδιωτική κοινότητα που θα δημιουργήσει μόνιμες σχέσεις και συνεργασίες με σημαντικούς δημοσιογράφους, travel bloggers, influencers και επαγγελματίες του κλάδου. Θα υποστηρίξουμε και θα έχουμε ενεργή συμμετοχή στο TBEX Europe 2023 γιατί All WE Want is Greece”.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγώτης Νίκας ανέφερε: “Κερδίσαμε το διεθνή διαγωνισμό για τη διεξαγωγή του TBEX 2023 στην Πελοπόννησο με την πεποίθηση και την υπόσχεση ότι είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι να προσφέρουμε μια εμπειρία που θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Η καταξιωμένη ομάδα επαγγελματιών που θα εργαστεί για την υλοποίηση του έργου καθώς και υπεύθυνοι για τις υποδομές, ξενοδόχοι, κάτοικοι, όλοι θα συνεργαστούμε για να διοργανώσουμε μία επιτυχημένη ΤΒΕΧ 2023”.

Η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Αννα Καλογεροπούλου, δήλωσε: “Η φιλοξενία της TBEX Europe 2023 στην Πελοπόννησο, θα αποτελέσει καταλύτη που θα οδηγήσει την Πελοπόννησο σε μια νέα εποχή, αυτή των νέων τεχνολογιών, της υπευθυνότητας προς τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον, διαμορφώνοντας ένα ακόμη πιο ενισχυμένο και ανθεκτικό τουριστικό προϊόν”.

Ανακοινώνοντας την απόφαση της ΤΒΕΧ να είναι η Πελοπόννησος και η πόλη της Καλαμάτας που θα φιλοξενήσουν το TBEX Europe 2023, ο ick Calvert, διευθύνων σύμβουλος της TBEX είπε: “Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την διοργάνωση του TBEX Europe 2023 στην Καλαμάτα τον Μάϊο του 2023. Η εκπληκτική φυσική ομορφιά, το απίστευτο φαγητό, ο πολιτισμός και η μοναδική ιστορία της περιοχής της Πελοποννήσου είναι ακριβώς το είδος των προορισμών που λατρεύει να ανακαλύπτει η κοινότητά μας. Ανυπομονούμε να δούμε τους συμμετέχοντες να εξερευνούν και να μοιράζονται τις συναρπαστικές ιστορίες που έχει να προσφέρει η περιοχή της Πελοποννήσου σε ταξιδιώτες απ’ όλον τον κόσμο. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά του TBEX Europe στην Ελλάδα και η πρώτη μας φορά στην Πελοπόννησο. Το TBEX Europe 2014 ήταν μια sold-out εκδήλωση όταν πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η μέση διαμονή μας για τους συμμετέχοντες στο TBEX εκείνη τη χρονιά ήταν 30 ημέρες. Αναμένουμε παρόμοιο αποτέλεσμα για το TBEX Europe 2023 στην Καλαμάτα».