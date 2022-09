Η Costa Navarino στο δίκτυο Ευρωπαϊκών Προορισμών Τουρισμού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στην europeantourdestinations.com:"Η Costa Navarino διαθέτει τέσσερα γήπεδα γκολφ, συμπεριλαμβανομένων δύο νέων σχεδίων José María Olazábal στο Navarino Hills, τα οποία άνοιξαν τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Οι δημιουργίες του Olazabal περιλαμβάνουν το πρώτο Γήπεδο Γκολφ της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στον κόσμο και το γειτονικό Γήπεδο Hills, που συμπληρώνουν τις καθιερωμένες διατάξεις των γηπέδων Dunes και Bay που σχεδιάστηκαν από τον Bernhard Langer με τους EGD και Robert Trent Jones Jr αντίστοιχα.

Οι επισκέπτες του γκολφ έχουν επί του παρόντος τη δυνατότητα επιλογής από τρία ξενοδοχεία πέντε αστέρων – The Romanos, a Luxury Collection Resort, The Westin Resort Costa Navarino και το W Costa Navarino που άνοιξε πρόσφατα – ενώ ο προορισμός θα προστεθεί στα πολυτελή καταλύματα του τον επόμενο χρόνο με την αποκάλυψη του το πρώτο ξενοδοχείο Mandarin Oriental στην Ελλάδα.

Ο επικεφαλής Ευρωπαϊκών Προορισμών Τουρισμού Ian Knox, δ'η΄βωσε: «Έχοντας αναγνωριστεί ως κορυφαίο παράδειγμα βιώσιμου τουρισμού, η Costa Navarino είναι αναμφισβήτητα ένας περιζήτητος, φιλικός προς το περιβάλλον προορισμός στην καρδιά της Μεσογείου – και ανυπομονούμε να συτναεγαστούμε..

Ο γενικός διευθυντής της Costa Navarino Golf Nuno Sepulveda, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη θετική ανταπόκριση από τις διεθνείς αγορές μας στον προορισμό του γκολφ που δημιουργούμε και στοχεύουμε να συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε την εμπειρία γκολφ και φιλοξενίας που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας. Είμαστε βέβαιοι ότι με την ένταξή μας στο καθιερωμένο δίκτυο των European Tour Destinations, θα ενισχύσουμε την παρουσία μας παγκοσμίως».

Σε μικρή και γραφική διαδρομή από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Καλαμάτας, η Costa Navarino παρουσιάζει μια πληθώρα δραστηριοτήτων αναψυχής, πολιτιστικών και ευεξίας, καθώς και φαγητό και αυθεντικές τοπικές εμπειρίες. Ο προορισμός αναπτύσσεται με σεβασμό στη φυσική ομορφιά και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Η Costa Navarino γίνεται πλέον γνωστό και ως μέρος για να ζεις. Διαθέτει μια συλλογή από πολυτελείς βίλες για ιδιωτική ιδιοκτησία που αναπτύχθηκε σε διαφορετικές γειτονιές, καθώς και το "The Residences at The Westin Resort Costa Navarino", μια σειρά από πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα θέρετρου».