Ανάμεσα στα κορυφαία resorts ανά τον κόσμο βρίσκεται το W Costa Navarino, σύμφωνα με την κατάταξη των “Top 50 Best Resorts in the World”, στα διεθνή βραβεία Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2023.