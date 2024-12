Taste Atlas: Η Πελοπόννησος δεύτερος καλύτερος προορισμός για φαγητό στον κόσμο

Σε ένα ταξίδι στην Πελοπόννησο, το Taste Atlas προτείνει τη γουρνοπούλα, το ελαιόλαδο και το μέλι Ελάτης Μαινάλου.

Παράλληλα, ανάμεσα στους προορισμούς που πρέπει να επισκεφθεί ο ταξιδιώτης περιλαμβάνονται η Καλαμάτα και η Αρχαία Ολυμπία.

Συγκεκριμένα με ανάρτηση στο «Χ» (πρώην twitter) το Taste Atlas αποκάλυψε τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση για τα φετινά World Food Awards. Στην 3η θέση της λίστας πίσω από την Πελοπόννησο είναι η Εμίλια-Ρομάνα στην Ιταλία, η οποία φημίζεται για το ραγού μπολονέζ και στην τέταρτη θέση η περιοχή Σετσουάν της Κίνας, γνωστή μεταξύ άλλων για τα νουντλς της.

Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί και ο πρώτος διεθνής γαστρονομικός προορισμός.

Congratulations to Peloponnese? and Emilia-Romagna? but who is No. 1?? The complete list of the 100 best food regions in 6 days on https://t.co/SMrDmQ25bH. pic.twitter.com/drZNRAWcuV