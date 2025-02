Ανοίγει στις 9 Απριλίου το W Costa Navarino (βίντεο)

Το δυναμικό resort στην Costa Navarino παρουσιάζει μια σεζόν με ανανεωμένη γαστρονομία, ολιστική ευεξία και συναρπαστική διασκέδαση. Ο καταξιωμένος σεφ Νίκος Μπίλλης αναλαμβάνει τα ηνία ως Executive Chef, με εμπειρία σε εστιατόρια βραβευμένα με αστέρι Michelin όπως Noma, Miramar, De Librije και Botrini’s. Ο σεφ επαναπροσδιορίζει την ελληνική κουζίνα με απλότητα και τολμηρή δημιουργικότητα, παρουσιάζοντας απροσδόκητους συνδυασμούς γεύσεων και υφών, ενώ τιμά τη γαστρονομική παράδοση με τοπικές, εποχικές πρώτες ύλες.

Το 2025 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το W Costa Navarino, υπό την καθοδήγησή του: το W Lounge μετατρέπεται σε Ethnic Listening Bar και παντρεύει γεύσεις από όλο τον κόσμο με μελωδίες από βινύλια και live jazz. Το Platia Flavors αναδεικνύει τη γαστρονομική κληρονομιά της Ελλάδας με γεύσεις που συνδυάζουν την παραδοσιακή ταβέρνα με το street food. Στο Parelia, το μενού προτείνει ψητά θαλασσινά, premium κρεατικά και μεζέδες κατά τη διάρκεια της ημέρας, δίνοντας τη σκυτάλη σε ζωντανές βραδιές με ξυλόφουρνο, ευρηματικά κοκτέιλ και ρυθμούς από DJs. Το Green Pepper εστιάζει στην υγιεινή διατροφή και στα δημιουργικά brunch, ενώ το Piqantro Iberica στο Navarino Hills, έχει έναν Ισπανικό-Μεσογειακό προσανατολισμό με έμφαση στις premium κοπές κρέατος

Η νέα σεζόν φέρνει δυνατές συνεργασίες στους τομείς του mixology, της μουσικής και της ευεξίας: Το The Bar Infront of The Bar, αναγνωρισμένο στα World’s 50 Best Bars, απογειώνει την εμπειρία των cocktails, με avant-garde συνταγές που αξιοποιούν μεσσηνιακά βότανα. Ο Γιάννης Γεροντάκης (YERO) και η ομάδα του club restaurant Cozmo Athens αναλαμβάνουν τα Electro Vibes με guest εμφανίσεις Ελλήνων και ξένων DJs. Στο AWAY Spa η Rodial, το καινοτόμο brand ομορφιάς, φέρνει επαναστατικές θεραπείες περιποίησης.

SAVE THE DATES: ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EVENTS

20 Απριλίου - Πάσχα: Οι παραδόσεις συναντούν τη διασκέδαση με τον meat master Στράτο Δρακούλη να ενορχηστρώνει μια open-fire εμπειρία, συνοδευόμενη από τη μαγευτική φωνή της Ρένας Μόρφη και το κλαρίνο του Θανάση Βασιλόπουλου.

1-3 Μαΐου- May W(e) Bloom: ‘Ένα boho φεστιβάλ σε συνεργασία με το Polyamorous. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους Πρωτομαγιάτικα στεφάνια και μπουκέτα, απολαμβάνοντας κοκτέιλ με βότανα.

29 Μαΐου-1 Ιουνίου - Silent Wellness Groove: ένα διήμερο όπου η ευεξία ενώνεται με τη μουσική, προσφέροντας ολιστική χαλάρωση.

Ιούνιος-Σεπτέμβριος - Electro Vibes στο Navarino Hills: Οι βραδιές ηλεκτρονικής μουσικής ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, υπό την επιμέλεια του Cozmo Athens και του Γιάννη Γεροντάκη (YERO), υποδέχονται γνωστούς DJs όπως Liva K, Agent Greg και Valeron.

Ιούνιος-Αύγουστος - Ride the Waves: Μια multisport εμπειρία που ανεβάζει την αδρεναλίνη, συνδυάζοντας θαλάσσια σπορ και fitness.

Ιούλιος-Σεπτέμβριος - Chefs on Fire: Κορυφαίοι σεφ, όπως οι: Γιάννης Λουκάκης και Σπύρος Πεδιαδιτάκης (Akra), Μανώλης Παπουτσάκης (Pharaoh), Χρόνης Δαμαλάς (RawBata), οι βραβευμένοι με αστέρι Michelin σεφ Osman Sezener και Maksut Askar, παρουσιάζουν γαστρονομικές δημιουργίες μαγειρεύοντας σε υπαίθριες κουζίνες στην παραλία του W Costa Navarino.

11-12 Ιουλίου - W Symposion Festival: Ένα γευστικό φεστιβάλ με κορυφαίους street food artisans, mixologists και σεφ που προτείνουν γεύσεις από όλο τον κόσμο.

1-3 Αυγούστου - Fashion Weekend: Σε συνεργασία με την Peace & Chaos και την Ergon Mykonos, το W Costa Navarino γιορτάζει τη δημιουργικότητα της ελληνικής μόδας με fashion shows, styling sessions και pop-up boutiques.

Η μεσογειακή αισθητική και η δυναμική ενέργεια διατρέχουν κάθε χώρο του W Costa Navarino. Οι εντυπωσιακές WOW Beachfront Infinity Villas και WOW Bayfront Infinity Suites προσφέρουν απόλυτη ιδιωτικότητα και πανοραμική θέα στη θάλασσα, ενώ τα Fabulous Infinity Swim-Up Rooms είναι το ιδανικό καταφύγιο για στιγμές χαλάρωσης με φίλους.

Το AWAY Spa προτείνει ολιστική ανανέωση, μέσα από τελετουργικά εμπνευσμένα από τη φύση και προηγμένες καλλυντικές θεραπείες της Rodial, καθώς και με έναν συνδυασμό από καθοδηγούμενες τεχνικές αναπνοής, τελετουργικά κίνησης, κρύες υδροθεραπείες και sound baths.

Για ανεπανάληπτες και πλήρως προσωποποιημένες στιγμές, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν εξατομικευμένες καταδύσεις με υποβρύχια φωτογράφιση, γεύματα farm-to-table με προσωπικό σεφ και οινογνωσίες, καθώς και shopping με προσωπικό στιλίστα και pop-ups.