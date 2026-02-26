Ο «Ευκλής» στο καλντερίμι Μπίλιοβο

Την Κυριακή 22/2 ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας «Ο Ευκλής» πραγματοποίησε κοινή πεζοπορία στο καλντερίμι Μπίλιοβο με τον σύλλογο «Δραπέτες της Πόλης» από το Χαλάνδρι.

Η δράση οργανώθηκε από το πεζοπορικό τμήμα του «Ευκλή». Περισσότεροι από 60 πεζοπόροι διέσχισαν το λιθόστρωτο μονοπάτι με τις 83 στροφές, το οποίο συνδέει τα Σωτηριάνικα (300 μ.) με τα Αλτομιρά (800 μ.) στη Μεσσηνιακή Μάνη. Το καλντερίμι κατασκευάστηκε την περίοδο 1904–1928 από ντόπιους τεχνίτες, με την παραδοσιακή μέθοδο της ξερολιθιάς.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν θετικές εντυπώσεις για τη διαδρομή και τη θέα προς τον Μεσσηνιακό Κόλπο. Οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις του συλλόγου είναι η παρακολούθηση των Α' Χαιρετισμών στη Μεγάλη Μαντίνεια, αύριο Παρασκευή και η εκδρομή με ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας την ερχόμενη Κυριακή.