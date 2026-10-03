Περιφέρεια Πελοποννήσου: Τουριστικές δράσεις σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη

Τρεις B2B τουριστικές δράσεις σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη μέσα σε διάστημα οκτώ ημερών περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Visit Peloponnese για τον Νοέμβριο, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να καλεί Δήμους, Επιμελητήρια, τουριστικούς φορείς και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στις επαγγελματικές συναντήσεις.

Η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, παράλληλα με την έναρξη της διεθνούς τουριστικής έκθεσης World Travel Market London. Πρόκειται για το B2B Sales Workshop London, που διοργανώνει για δέκατη χρονιά η Respond On Demand Ltd., από τις 4 έως τις 8 μ.μ., στο Lincoln Plaza London, Curio Collection by Hilton.

Το workshop διοργανώνεται το πρώτο απόγευμα της WTM και περιλαμβάνει απευθείας συναντήσεις με buyers που βρίσκονται στο Λονδίνο για τη διεθνή έκθεση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει B2B συναντήσεις σε ειδικά διαμορφωμένα τραπέζια και δικτύωση.

Για τις συμμετοχές μέσω του Visit Peloponnese προβλέπεται έκπτωση περίπου 17%, με το κόστος να διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ. Περιλαμβάνονται ένας εκπρόσωπος ανά φορέα ή επιχείρηση, το τραπέζι των B2B συναντήσεων, coffee corner και light cocktail. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και δεύτερου εκπροσώπου με πρόσθετη χρέωση.

Μία εβδομάδα αργότερα το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην αμερικανική αγορά, με το Greek Luxury Tourism Roadshow της Tourism Media & Events και δύο διαδοχικές B2B εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη.

Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, από τις 10 π.μ. έως τις 4 μ.μ., στο Kyma Flatiron στο Manhattan και η δεύτερη την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, τις ίδιες ώρες, στο Laterna Restaurant στο Queens/Long Island.

Οι δύο εκδηλώσεις επικεντρώνονται στον τουρισμό πολυτελείας και προβλέπουν προγραμματισμένες συναντήσεις με ταξιδιωτικούς συμβούλους, tour operators και άλλους επαγγελματίες της αμερικανικής τουριστικής αγοράς.

Το κόστος για όσους συμμετάσχουν μέσω του Visit Peloponnese ανέρχεται σε 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε εκδήλωση και σε 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τη συμμετοχή και στις δύο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Περιφέρεια, περίπου 1,6 εκατ. επισκέπτες από τις ΗΠΑ ταξίδεψαν στην Ελλάδα το 2025, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να φθάνουν τα 1,7 δισ. ευρώ και τη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη περίπου στα 1.120 ευρώ. Η Πελοπόννησος, σύμφωνα με το ίδιο ΔΤ, συγκαταλέχθηκε στις τρεις δημοφιλέστερες ελληνικές Περιφέρειες για την αμερικανική αγορά.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας σημειώνει ότι η αμερικανική αγορά είναι υψηλής αξίας για τον ελληνικό τουρισμό και παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις αυθεντικές εμπειρίες, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις ποιοτικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Οι δηλώσεις συμμετοχής και για τις τρεις δράσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας Connect του Visit Peloponnese, ενώ τα αντίστοιχα ποσά καταβάλλονται απευθείας στις διοργανώτριες εταιρείες.