Η Καλαμάτα «ταξίδεψε» στη Θεσσαλονίκη με αρώματα και γεύσεις Μεσσηνίας - Στο επίκεντρο η γαστρονομία και οι αυθεντικές εμπειρίες

Η δράση, με τίτλο «Φθινόπωρο με Άρωμα και Γεύσεις Καλαμάτας», είχε στόχο την να υπενθυμίσει στο κοινό της Θεσσαλονίκης την άμεση αεροπορική συνδεσιμότητα με τον προορισμό «Καλαμάτα» και την προβολή της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας μέσα από τη γαστρονομική ταυτότητα, τα τοπικά προϊόντα και τις αυθεντικές εμπειρίες που συνδέονται με τον τόπο, την παράδοση και την καθημερινή ζωή.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν επιλεγμένοι εκπρόσωποι του τουρισμού, της γαστρονομίας, της εστίασης, της τουριστικής εκπαίδευσης, των Μέσων Ενημέρωσης και της δημιουργικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον προορισμό και να έρθουν σε άμεση επαφή με χαρακτηριστικά προϊόντα της Μεσσηνιακής γης. Παρούσες και παρόντες με δυναμικό τρόπο ήταν και εκπρόσωποι του Συλλόγου Μεσσηνίων Μακεδονίας-Θράκης «Ο Καπετάν Άγρας (Τέλλος Αγαπηνός)».

Την εκδήλωση άνοιξε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης, που εκπροσωπώντας και τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο υποδέχθηκε τους προσκεκλημένους τονίζοντας επιγραμματικά τις αρετές του προορισμού. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η γενική διευθύντρια του Δήμου Καλαμάτας Παναγιώτα Κουράκλη και ο προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού Νίκος Γιαννακόπουλος. Στη συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση της Καλαμάτας με αναφορές στη γαστρονομία, το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις δυνατότητες για σύντομες αποδράσεις και τις εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει η περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΞΕΧΩΡΙΣΕ Η ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση είχε η γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων. Οι παρευρισκόμενοι δοκίμασαν, μεταξύ άλλων, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π Καλαμάτας, ελιές Π.Ο.Π Καλαμάτας, σφέλα ΠΟΠ, φέτα ΠΟΠ, λαλάγγια, παστέλι, ξερά σύκα, μέλι, αλλαντικά, κρασί, ούζο και αρωματικά βότανα ενώ πραγματοποιήθηκε και οργανωμένη γευσιγνωσία ελαιολάδου υπό την καθοδήγηση του γευσιγνώστη Οδυσσέα Βλαχάβα. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν επιλεγμένους οίνους της Μεσσηνίας. Στα τραπέζια των προσκεκλημένων σερβιρίστηκε επίσης ένα παραδοσιακό πιάτο της Μικρομάνης, αγκινάρες αλά πολίτα, μία συνταγή από το σύλλογο Γυναικών Μικρομάνης - Μαρία Πολυδούρη, που πρόθυμα έστειλε η Πρόεδρος του Συλλόγου, Μαργαρίτα Πολυδούρη.

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας στήριξε τη δράση αναλαμβάνοντας τη συγκέντρωση των προϊόντων από τους Μεσσήνιους παραγωγούς και τη μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της σταθερής και στενής συνεργασίας του με τον Δήμο Καλαμάτας.

“Μέσα από τη συγκεκριμένη εμπειρία, η γαστρονομία αναδείχθηκε όχι μόνο ως στοιχείο της τουριστικής προβολής της Καλαμάτας, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας, της παράδοσης και του πολιτισμού της Μεσσηνίας. Η βραδιά αποτέλεσε μια ευκαιρία δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων με επαγγελματίες, δημοσιογράφους και φορείς της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τις επαφές του Δήμου Καλαμάτας με τους ανθρώπους και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, στη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την επικοινωνία” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του κ. Λαζαρίδη στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν επίσης επαφές και συνεντεύξεις, στην ΕΡΤ 3 και στη δημοτική Τηλεόραση TV100, καθώς και σε πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και ιστοσελίδες. Τέλος, ο αντιδήμαρχος επισκέφτηκε και συνάντησε εκπρόσωπους αεροπορικών εταιρειών και τουριστικών γραφείων της πόλης με τους οποίους αντάλλαξε απόψεις, ιδέες και προβληματισμούς και έθεσε το δυναμικό του Δήμου στη διάθεσή τους για κάθε περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους.

Η εκδήλωση «Φθινόπωρο με Άρωμα και Γεύσεις Καλαμάτας» εντάσσεται στις δράσεις του Δήμου Καλαμάτας για την ανάδειξη του προορισμού μέσα από θεματικές, βιωματικές και στοχευμένες παρουσιάσεις σε αγορές ιδιαίτερου και επαυξημένου ενδιαφέροντος.