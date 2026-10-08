Ο Ορειβατικός στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας

Φθινοπωρινή εξόρμηση στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας και το Δάσος της Σκιρίτιδας οργανώνει την ερχόμενη Κυριακή ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας.

Το Δάσος της Σκιρίτιδας βρίσκεται στη νότια Αρκαδία, ανάμεσα στο Μαίναλο, τον Πάρνωνα και τον Ταΰγετο. Ενα καταπράσινο τοπίο, όπου πεύκα, έλατα, καστανιές, πλατάνια, βελανιδιές και ιτιές δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό, ιδιαίτερα όμορφο την εποχή του φθινοπώρου.

Η διαδρομή, διάρκειας περίπου επτά ωρών, έχει βαθμό δυσκολίας 2+ και απευθύνεται σε άτομα με καλή φυσική κατάσταση. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7 π.μ. από τα γραφεία του συλλόγου. Για πληροφορίες: Κατερίνα Μάλιου, τηλ. 6973934120.