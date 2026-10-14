Δημοσιογράφοι μεγάλων ιταλικών ΜΜΕ γνώρισαν την Καλαμάτα

Ταξίδι εξοικείωσης για δημοσιογράφους ιταλικών ΜΜΕ πραγματοποίησε ο Δήμος Καλαμάτας από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με την εταιρεία CK Strategies.

Στόχος ήταν η ενίσχυση της τουριστικής προβολής της Καλαμάτας στην ιταλική αγορά, αξιοποιώντας και την απευθείας αεροπορική σύνδεση της πόλης με το Μιλάνο.

Στην αποστολή συμμετείχαν οι Laura Squizzato (RAI), Matteo Lignelli (La Repubblica), Paola Manfredi (Vanity Fair Italia), Laura Sommariva (Sale & Pepe), Alessandra Clementi (National Geographic Italia) και Paola Baldacci (Blu Vacanze / MSC Cruises).

Τους φιλοξενούμενους υποδέχθηκε στο Ιστορικό Δημαρχείο ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης και ακολούθησε ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Τις επόμενες μέρες οι δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν το Κάστρο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής και την Αρχαία Μεσσήνη. Στη Δημοτική Αγορά έφτιαξαν λαλάγγια και δίπλες, ενώ γνώρισαν το ελαιόλαδο της περιοχής στη Μάνα Ελιά και σε γευσιγνωσία με τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Ελαιοχωρίου.

Στη Μικρομάνη γευμάτισαν με κατοίκους του χωριού και γνώρισαν την ιστορία του και την καλλιέργεια της αγκινάρας, σε μια δράση που οργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη».

Η δράση είναι μέρος του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου για το 2026, με έμφαση στη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την ιστορία της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας. Τα ρεπορτάζ των δημοσιογράφων αναμένεται να δημοσιευθούν τους επόμενους μήνες.