Η μεσσηνιακή γαστρονομία ταξιδεύει στη Ρωσία μέσα από δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή

Μια σημαντική ευκαιρία διεθνούς προβολής για την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία αποτέλεσε η επίσκεψη τηλεοπτικού συνεργείου της δημοφιλούς ρωσικής ταξιδιωτικής και μαγειρικής εκπομπής «Let’s go, let’s eat!» του δικτύου NTV, με αφορμή την έκτακτη προσέγγιση του κρουαζιερόπλοιου Astoria Grande στο λιμάνι της Καλαμάτας, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Το κρουαζιερόπλοιο, που πραγματοποιούσε το ταξίδι «Από τη Μύκονο στη Μάλτα, μέσα από το αεράκι της Σικελίας», μετέφερε μεταξύ των επιβατών του και το συνεργείο της εκπομπής, η οποία συγκεντρώνει εκατομμύρια τηλεθεατές στη Ρωσία. Η παρουσία του στην πόλη αξιοποιήθηκε ως ευκαιρία για την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας και των ποιοτικών προϊόντων της μεσσηνιακής γης.

Με άμεσα αντανακλαστικά, η νεοσύστατη ομάδα «Ταξιδευτές Γεύσεων», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας και την ομάδα του Messinia Forum, οργάνωσε αυθημερόν ένα ιδιαίτερο τηλεοπτικό γύρισμα μαγειρικής στο ASO Hotel, με στόχο να παρουσιάσει στο ρωσικό κοινό τη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής.

Στο επίκεντρο του γυρίσματος βρέθηκε μια παραδοσιακή ρωσική συνταγή, το ελάφι Στρογγανόφ, το οποίο οι «Ταξιδευτές Γεύσεων» προσάρμοσαν δημιουργικά, προσθέτοντας χαρακτηριστικά προϊόντα της Μεσσηνίας. Το βούτυρο αντικαταστάθηκε από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Καλαμάτας ΠΟΠ, η βότκα από τοπικό κόκκινο κρασί και η παραδοσιακή ρωσική ξινή κρέμα από ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι. Τη συνταγή συμπλήρωσαν βαλσάμικο ξύδι Καλαμάτας, μεσσηνιακό μέλι και παραδοσιακό σύγκλινο, δημιουργώντας έναν γαστρονομικό συνδυασμό που έφερε κοντά τις γεύσεις των δύο χωρών.

Το γύρισμα απέκτησε και εορταστικό χαρακτήρα, καθώς η εκπομπή προγραμματίζεται να προβληθεί στη Ρωσία την περίοδο των Χριστουγέννων. Για τον λόγο αυτό, οι διοργανωτές φρόντισαν να δημιουργήσουν από τον Οκτώβριο μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, φτάνοντας μάλιστα στην κοπή της πρώτης βασιλόπιτας για το 2027 στην Καλαμάτα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανέδειξε τη γαστρονομία και τη φιλοξενία ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών λαών και πολιτισμών, με τις τοπικές γεύσεις να αποτελούν τον συνδετικό κρίκο αυτής της ιδιαίτερης συνάντησης.

Η εκπομπή αναμένεται να μεταδοθεί κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων στη Ρωσία, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα πολυπληθές τηλεοπτικό κοινό να γνωρίσει την Καλαμάτα, τα τοπικά προϊόντα και στοιχεία της μεσσηνιακής φιλοξενίας.

Παράλληλα, η δράση αποτέλεσε ένα πρώτο ουσιαστικό δείγμα της δυναμικής που επιδιώκει να αναπτύξει η ομάδα «Ταξιδευτές Γεύσεων», αναδεικνύοντας τις δυνατότητες συνεργασίας των τοπικών φορέων για την προβολή της Μεσσηνίας στο εξωτερικό, με τη γαστρονομία να λειτουργεί ως σημαντικό μέσο τουριστικής και πολιτιστικής εξωστρέφειας.