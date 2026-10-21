Πλήρως ανανεωμένο το ξενοδοχείο Filoxenia Kalamata της Grecotel

Πλήρως ανανεωμένο λειτουργεί το ιστορικό ξενοδοχείο Filoxenia Kalamata της Grecotel, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της ανακαίνισής του, με 162 ανακαινισμένα δωμάτια και σουίτες, νέους χώρους εστίασης και συνεδριακών εκδηλώσεων.

Ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία έχει η λειτουργία του νέου Olive Club, το οποίο είναι ανοιχτό και στους κατοίκους της Μεσσηνίας.

Τους αναβαθμισμένους χώρους του ξενοδοχείου παρουσίασαν χθες στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια ξενάγησης, ο διευθυντής του Filoxenia Kalamata Βαγγέλης Βασιλαδιώτης, η υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του ομίλου Δασκαλαντωνάκη Ελένη Χουρίδου, ο υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών Παναγιώτης Αργυρίου και το στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ξενοδοχείου Γιάννης Παναγόπουλος.

Η ανακαίνιση περιλαμβάνει το σύνολο των 95 δωματίων και των 67 σουιτών, με σύγχρονη αισθητική, φυσικό φωτισμό, νέα υλικά και μαρμάρινα μπάνια. Το ξενοδοχείο βρίσκεται μπροστά σε παραλία μήκους 300 μέτρων στον Μεσσηνιακό κόλπο, διαθέτοντας κήπους με ελιές και φοίνικες, πισίνες και θέα προς τη θάλασσα και τον Ταΰγετο.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η δημιουργία του Olive Club στον χώρο όπου λειτουργούσε το παλιό συνεδριακό κέντρο. Πρόκειται για έναν νέο χώρο εστίασης και αναψυχής, με μπαρ, εστιατόριο και βεράντα προς τους κήπους του ξενοδοχείου. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν καφέ, απογευματινό τσάι, κοκτέιλ και πιάτα μεσογειακής κουζίνας, με έμφαση στις τοπικές πρώτες ύλες.

Παράλληλα, το νέο συνεδριακό κέντρο Messinian Hall στεγάζεται στον χώρο όπου βρισκόταν το Ipanema και διαθέτει σύγχρονες υποδομές για επαγγελματικές συναντήσεις, γάμους και κοινωνικές εκδηλώσεις. Τις εγκαταστάσεις συμπληρώνουν το Elixir Olive Spa και το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση του ξενοδοχείου με την τοπική παραγωγή. Στα εστιατόρια, στα μπαρ και στο ειδικά διαμορφωμένο πωλητήριο προβάλλονται προϊόντα της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου, όπως οι ελιές Καλαμών, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, τα σύκα, τα τοπικά αποστάγματα και το παραδοσιακό μεταξωτό καλαματιανό μαντήλι.

Η σύνδεση με την τοπική οικονομία αποτυπώνεται και στην απασχόληση. Στο Filoxenia Kalamata εργάζονται περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι, με το 94% του προσωπικού να προέρχεται από τη Μεσσηνία.

Η Grecotel διαθέτει συνολικά 40 ξενοδοχεία και τουριστικά συγκροτήματα σε 15 ελληνικούς προορισμούς, ενώ με την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του Filoxenia Kalamata αναβαθμίζει την παρουσία της στην τουριστική αγορά της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Θ.Λ.