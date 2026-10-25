«Τα Γεράκια»: Το «Κολατσιό του Δρόμου» φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά

Τους ανθρώπους πιο κοντά φέρνει η πεζοπορική βιωματική ομάδα «Τα Γεράκια», αναδεικνύοντας την εμπειρία της υπαίθρου και δίνοντας νέα πνοή σε χωριά που μοιάζουν ξεχασμένα από τον χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, μια πρωτότυπη πρωτοβουλία, που έχει πλέον καθιερωθεί στις εξορμήσεις της ομάδας, είναι το «Κολατσιό του Δρόμου». Πρόκειται για μια απλή, αυθόρμητη συνάντηση γύρω από ένα κοινό κολατσιό, η οποία εξελίσσεται σε κάτι πολύ περισσότερο από μια στάση ξεκούρασης.

Σε ξέφωτα, μονοπάτια και πλατείες χωριών, ακόμη και σε τόπους που μοιάζουν ξεχασμένοι από τον χρόνο, οι συμμετέχοντες μοιράζονται γεύσεις, ιστορίες, χαμόγελα και στιγμές. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις δημιουργούνται δεσμοί, ενισχύεται η επαφή με τη φύση και αναδεικνύεται η χαρά της απλής, ανθρώπινης συνύπαρξης.

Το «Κολατσιό του Δρόμου» δεν αποτελεί μια οργανωμένη εκδήλωση με αυστηρό πρόγραμμα, αλλά μια αυθόρμητη πράξη συμμετοχής, φιλοξενίας και επικοινωνίας. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία στην ύπαιθρο να αποκτήσει ξανά ανθρώπινη παρουσία και στα χωριά να μετατραπούν σε τόπους συνάντησης, εμπειρίας και ανακάλυψης.

Για την πεζοπορική βιωματική ομάδα «Τα Γεράκια», η πεζοπορία δεν περιορίζεται στη διαδρομή ούτε μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Η εμπειρία συνεχίζεται μέσα από τις σχέσεις που δημιουργούνται, τις μνήμες που μένουν και την ανάγκη να διατηρηθούν τα χωριά ζωντανά μέσα από την ανθρώπινη παρουσία.