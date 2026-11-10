Η Καλαμάτα σε κινηματογραφική αφίσα της AEGEAN

Η Καλαμάτα πρωταγωνιστεί σε μια κινηματογραφική αφίσα της AEGEAN, στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας που δημιουργήθηκε για το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η αφίσα, με τίτλο «Καλαμάτα Εμπιστευτικό» (Kalamata Confidential), παραπέμπει σε αστυνομική ταινία παλαιότερων δεκαετιών και προβάλλει την απευθείας αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκης–Καλαμάτας.

Η καμπάνια, με τίτλο «Rewriting the Script», σχεδιάστηκε από τη διαφημιστική εταιρεία Ogilvy για την AEGEAN, αξιοποιώντας την αισθητική των χειροποίητων κινηματογραφικών αφισών. Στόχος είναι η προβολή αεροπορικών προορισμών μέσα από φανταστικούς τίτλους ταινιών, που παραπέμπουν σε γνωστά κινηματογραφικά είδη και ιστορίες.

Στην αφίσα «Καλαμάτα Εμπιστευτικό» κυριαρχεί μια γυναικεία μορφή, ενώ η εικαστική σύνθεση θυμίζει τις παλιές αφίσες αστυνομικών ταινιών. Η επιλογή της Καλαμάτας συνδέεται με την αεροπορική γραμμή που ενώνει την πόλη με τη Θεσσαλονίκη.

Η ίδια καμπάνια περιλαμβάνει ακόμη δύο φανταστικούς κινηματογραφικούς τίτλους, τους «Άυπνοι στο Κάιρο» και «Βίκυ, Κριστίνα, Λισαβόνα», που αξιοποιούν αντίστοιχες αναφορές στον κινηματογράφο για την προβολή ταξιδιωτικών επιλογών.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της καμπάνιας είναι η συνεργασία με έναν από τους τελευταίους δημιουργούς χειροποίητων κινηματογραφικών αφισών στην Ελλάδα, επαναφέροντας μια μορφή εικαστικής διαφήμισης που έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η παρουσία της Καλαμάτας στην καμπάνια προσφέρει πρόσθετη προβολή στον προορισμό, αυτή τη φορά στο κοινό της Θεσσαλονίκης, μέσα από μια διαφημιστική προσέγγιση που συνδυάζει τον κινηματογράφο με τις αεροπορικές μετακινήσεις.